Uomini e Donne, Soraia Allam pronta alla convivenza con Luca Salatino?/ La frase…

Soraia Allam annuncia “Nuovi progetti all’orizzonte”. Prove di convivenza con Luca Salatino?

Soraia Allam e Luca Salatino sarebbero pronti alla convivenza. Dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, la coppia ha proseguito la conoscenza fuori dagli studi e a quanto pare le cose procedono a gonfie vele. I followers dopo questa notizia non sono più nella pelle e vorrebbero capire se la notizia ha un fondamento di verità. I due vivono al momento in città diverse anche se il problema della distanza non sembrerebbe aver influito in modo negativo sulla loro frequentazione. Soraia Allam e Luca Salatino hanno fatto di tutto per incontrarsi con costanza. Dallo scorso venerdì però un dettaglio non è passato inosservato ai fan che hanno seguito l’evoluzione del loro rapporto a Uomini e Donne.

Dalle foto Soraia Allam appare a casa di Luca intenta a preparare il pranzo al fidanzato sotto l’occhio attento della suocera. Negli ultimi giorni, Soraia ha risposto a qualche curiosità dei fan su Instagram e ha ammesso di avere in cantiere nuovi progetti lavorativi. In molti hanno pensato che Soraia potrebbe trasferirsi a Roma per questioni di lavoro e che in quel caso potrebbe intraprendere una convivenza con Luca Salatino. Al momento non c’è stata una conferma da parte dei diretti interessati anche se l’ipotesi più probabile è che se il loro amore supererà l’estate le cose potrebbero cambiare ed evolvere ancora in meglio.

Soraia Allam fa tremare i fan, il post sibillino sui social

Qualche settimana fa però Soraia Allam aveva fatto preoccupare i fan. Soraia aveva fatto intuire come tra lei e Luca Salatino potesse esserci una crisi in corso a causa della distanza. Per la coppia c’è sempre stato il grande ostacolo della lontananza essendo Luca di Roma e abitando Soraia a Como. Nonostante qualche weekend insieme, i due non hanno avuto modo di viversi quotidianamente e questo ha fatto tremare i fan della coppia. Soraia aveva pubblicato su Instagram una storia malinconica con un pensiero di Ambra Angiolini ma di Luca nessuna ombra. Una freddezza che era suonato come un campanello d’allarme. Ora però le cose sembrano essersi sistemate e magari dopo una crisi temporanea i due sono riusciti a trovare una soluzione.

Soraia Allam di recente aveva però frenato all’ipotesi di una convivenza: “Ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene”. Secondo Soraia è ancora troppo presto per prendere delle decisioni anche se ipotizza che la città in cui iniziare una convivenza possa essere proprio Roma: “Dove? Dove ci porta il cuore. Roma? Valuteremo ogni possibilità, è ancora troppo presto per prendere decisioni”.











