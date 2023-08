Uomini e donne: Soraia Ceruti nel cast dei tronisti, dopo l’addio a Luca Salatino?/ La risposta

Uomini e donne, Soraia Ceruti diventa tronista? La possibile erede al trono classico di Luca Salatino si racconta

Soraia Ceruti é una tra i papabili nuovi tronisti nel cast di Uomini e donne, dal momento che si dichiara single, reduce dalla rottura con l’ex tronista Luca Salatino. A confermare la fine della lovestory con l’ex tronista di Uomini e donne é, intanto, proprio l’ex corteggiatrice originaria di Como, in un’intervista inedita concessa a Lollo magazine, il rotocalco online diretto da Lorenzo Pugnaloni.

Tra le dichiarazioni rilasciate in replica ai quesiti della fonte intervistatrice, Soraia Ceruti lascerebbe trapelare che non sia azzardata l’ipotesi che lei possa rientrare in attività alla ricerca dell’amore, nel programma sui sentimenti di Uomini e donne. Questo, dopo aver rotto in definitiva i rapporti con Luca Salatino, l’ex tronista che l’ha scelta come compagna di vita al suo fianco, al termine del trono classico condotto al dating show in onda sulle reti Mediaset.

Soraia Ceruti non esclude la re-entry a Uomini e donne…

La lovestory tra la giovane e l’ex tronista originario di Roma ha avuto un amaro epilogo e intanto Soraia potrebbe rivelarsi l’erede di Luca al nuovo trono classico di Uomini e donne, previsto in partenza a settembre 2023 sulle reti Mediaset, così come lei stessa lascerebbe intendere quando le si chiede se direbbe sí all’eventuale proposta per l’ambito ruolo: “non c’è nessuno nel mio cuore, sono free. Come dico sempre -fa sapere la giovane, nel dettaglio -, non mi aspetto di partecipare, tantissime persone mi hanno fatto questa domanda, io dico sempre che nel momento in cui dovesse capitare che qualcuno mi cerca, capirei in quel momento e prenderei lì per lì la decisione. Non riesco a fare ora un pronostico di quello che potrà succedere, se me lo dovessero chiedere oggi sì, sarei pronta a rimettermi in gioco”.

L’esperienza della ricerca dell’amore a Uomini e donne non ha lasciato in lei ricordi negativi, al di là degli up & down nella conoscenza avviata in TV e il triste epilogo della lovestory, con l’ormai ex: “In realtà di ricordi negativi non ne ho, è stata un’esperienza che in un momento della mia vita me l’ha salvata, perché non era proprio un bel periodo in generale tra famiglia e quant’altro. Quindi, quell’esperienza la vedo totalmente positiva, l’unica cosa negativa era svegliarsi alle 3 o alle 4 del mattino per prendere il treno (ride) -fa sapere, poi, in aggiunta, l’ex corteggiatrice di Luca Salatino e papabile neo tronista-, per il resto la ricordo come uno dei periodi più belli.>>.

