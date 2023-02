Uomini e Donne, Sossio e Ursula si sono lasciati?/ ” Non c’era più nulla da fare”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono separati? La verità sulla coppia

Secondo i gossip che circolano sul web, Ursula Bennardo e Sossia Aruta hanno attraversato una crisi di coppia molto profonda. A confermare questa notizia è la stessa dama di Uomini e Donne che, al settimanale Mio, rivela cosa sia accaduto tra lei e il suo compagno.

Ursula Bennardo dichiara: “Per me non c’era più nulla da fare né da recuperare. Invece, quando si è innamorati, l’ultima volta è sempre la penultima…Per cui siamo di nuovo insieme, ma questa volta più forti di prima. Vedo un Sossio diverso: forse ha capito che non sorvolerò più su tante cose per il bene della bambina e di ciò che abbiamo creato. O stiamo bene noi e andiamo d’accordo, o mollo senza più farmi problemi. Ho provato cento volte, sarà l’ultima lo giuro!”. L’ex dama ha raccontato che lei e Sossio si sono separati per un periodo, durante il quale il cavaliere ha vissuto in un’altra casa per due mesi. Ora, la coppia più amata del dating show sembra volerci riprovare ed è tornata insieme.

A ulteriore conferma dell’avvenuta crisi di coppia, si aggiunge la notizia che Ursula Bennardo abbia annullato le nozze con Sossio Aruta. A spiegare le motivazioni di questa decisione è la stessa ex dama, ai microfoni di The Pipol Gossip. La donna parla del periodo di crisi con il cavaliere: “Sì, mi ricordo bene quel giorno. Eravamo nello studio di Uomini e Donne con Alfonso Signorini presente, subito dopo l’esperienza al GFvip di Sossio. Ero molto felice, incredula, e non avevo dubbi di rispondergli “sì, sposiamoci”.

E ancora: “Poi le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare! Sicuramente i modi che ha di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più“.











