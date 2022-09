Ursula Bennardo e Sossio Aruta nozze annullate, fan sconvolti/ “Mi sono arresa e…”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, nozze annullate: fan sconvolti e…

Nozze cancellate tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. In una puntata di Uomini e Donne, la coppia aveva annunciato di convolare a nozze. In quella occasione l’ex calciatore aveva chiesto la mano di Ursula che aveva risposto con un sì. Dopo era calato il silenzio e le incomprensioni avevano minato l’equilibrio nella coppia. Intervistata dal portale The Pipol Gossip Ursula ha dichiarato di stare attraversando un momento di crisi con Sossio. Ursula ha scelto di cancellare le nozze in quanto attanagliata dai dubbi. L’ex cavaliere a sua volta ha risentito di questa situazione tanto da non sentirsi più amato.

Ursula Bennardo "Io e Sossio all'Isola dei Famosi? Insieme sì"/ Poi la stoccata a Gemma Galgani: "Ostenta…"

Ursula Bennardo ha spiegato di ricordarsi il giorno in cui Sossio le aveva proposto di sposarla. Con il tempo però le discussioni sono diventate frequenti: “Sì, mi ricordo bene quel giorno. Eravamo nello studio di Uomini e Donne con Alfonso Signorini presente, subito dopo l’esperienza al GFvip di Sossio. Ero molto felice, incredula, e non avevo dubbi di rispondergli “sì, sposiamoci”. Poi le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!”. L’ex dama ha spiegato di essere stufa a tal punto da aver deciso di cancellare le nozze: “Sicuramente i modi che ha di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più”.

Sossio Aruta realizza il suo sogno/ L'ex Uomini e Donne è allenatore...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo vicini alla rottura? “Voglio pensare a me stessa e…”

I preparativi per il matrimonio tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo erano in corso. Erano stati chiamati gli amici (vip e non) per invitarli, c’era l’abito, la location, le bomboniere. Poi però Ursula Bennardo ha deciso di fare un passo indietro e a questo punto ha rivelato qual è stata la reazione di Sossio Aruta. Secondo Ursula, l’ex volto di Uomini e Donne non l’avrebbe presa bene: “No l’ha accettato, per niente. Temeva che non provassi più nessun sentimento per lui e questa cosa lo rendeva molto insicuro. Alla fine credo se ne sia fatto una ragione”.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo in vacanza/ Critiche: "Ma non cercava lavoro?"

Ursula Bennardo ha deciso di pensare più a se stessa e di matrimonio non vuole più sentire parlare. Ursula ha dei dubbi sul fatto che Sossio possa essere l’uomo della sua vita: “In questo momento penso solo che ho bisogno di tempo per me stessa. Mi dedico troppo a lui, alla mia famiglia in generale e a tutto ciò che di buono possa fare per il contesto che mi circonda. Ma per me, quando ci penso? Ho bisogno di evadere e capire se tra me e lui possa esserci un futuro per sempre oppure no. E poi anche le mie followers hanno notato un cambiamento nei miei occhi: voglio tornare quella di sempre e riacquisire la serenità che da tanto, troppo tempo, mi manca”. Al momento Sossio Aruta non ha rilasciato ulteriori commenti sulla dichiarazione della compagna. Sembra però che la crisi tra i due sia molto profonda. Riusciranno a superarla?











© RIPRODUZIONE RISERVATA