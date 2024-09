Teresanna Pugliese è diventata mamma per la seconda volta! L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato da poco la nascita di Gioele, suo secondo genito nato dall’amore con Giovanni Gentile, suo marito. In quest’ultimo periodo Teresanna ha condiviso con i fan il percorso della seconda gravidanza, anche se all’inizio non ha voluto rivelare a nessuno di essere incinta. Il motivo? L’ex tronista aveva paura di non riuscire a portare avanti la gestazione per via di alcuni problemi che ha incontrato nei primi mesi. L’idea di condividere coi follower la lieta notizia è stata posticipata ad aprile, quando tutto era più sicuro.

Oggi, mercoledì 25 settembre 2024, Teresanna Pugliese ha annunciato sui social di aver finalmente partorito il piccolo Gioele. Lo ha fatto con una foto dolcissima insieme al marito sul letto dell’ospedale, mentre nelle braccia stringe il neonato. Proprio ieri l’influencer aveva pubblicato un video in cui annunciava al primogenito Francesco di doversi recare in ospedale, dato che “il fratellino ha deciso di nascere”. Come ha poi precisato nelle successive storie di Instagram, il parto non è stato affatto semplice, ma l’ex tronista non ha voluto approfondire le cause.

Per chi non la conoscesse a fondo, Teresanna Pugliese è stata una delle troniste più amate di sempre della storia di Uomini e Donne. All’inizio era entrata in studio come corteggiatrice, ma grazie al suo carattere conquista poi il trono del programma. Dopo aver abbandonato il dating show di Maria De Filippi, Teresanna Pugliese inizia a dedicarsi al mondo della televisione, partecipando ai salotti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La sua è una carriera che continua a gonfie vele sul piccolo schermo, facendola approdare poi anche al Grande Fratello Vip, arrivando vicinissima alla finale. Oggi Teresanna è un’imprenditrice che ha disegnato una sua linea di abbigliamento.

Recentemente, Teresanna Pugliese è stata additata dagli hater che l’hanno pesantemente criticata dopo essersi presentata al suo stesso compleanno vestita – secondo loro – in modo poco consono. Il web si è scatenato ritenendola imbarazzante e volgare, travolgendola di commenti negativi che hanno poi costretto l’ex protagonista di Uomini e Donne a farsi sentire, dicendo di essere stupita da tanta ignoranza: “Oggi sono orgogliosa di celebrare la mia gravidanza e felice di potermi sentire libera di indossare qualsiasi cosa, mostrando il mio pancione!”.