Anticipazioni Uomini e Donne 7 gennaio 2025: torna in onda dopo la pausa: torna Pinuccia

L’attesa è finita e finalmente questo pomeriggio a partire dalle 14.45 circa Maria De Filippi tornerà al timone del suo storico e longevo dating show. Torneranno in studio tutti i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico e come sempre a commentare senza freni e mezzi termine le loro vicende ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e Tinì Cansino. Ma cosa svelano le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi 7 gennaio 2024? Cosa andrà in onda? Dopo la pausa si ritorna con la continuazione avvenuta lo scorso 10 dicembre ed i colpi di scena saranno tantissimo.

Innanzitutto ci sarà il ritorno di Pinuccia, l’amatissima dama del trono Over, che nelle scorse edizioni si era invaghita di Alessandro. Pinuccia Della Giovanna, questo il suo nome completo, è nota non solo per la sua simpatia e la conoscenza con il cavaliere ma anche per i continui battibecchi con Tina Cipollari. Tuttavia l’ex dama ritornerà nel parterre in nuova vesta, quella di cantante, da anni infatti si ste dedicando alla musica e chissà se magari questa volta la pungente opinionista non avrà nulla da ridire su di lei.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 7 gennaio 2025: Gianmarco deluso da Francesca abbandona lo studio

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi ampio spazio avrà il Trono Classico soprattutto la tronista Francesca Sorrentino. Nell’ultima puntata prima della pausa, andata in onda venerdì 20 dicembre 2024, Francesca, dopo essere rimasta quasi senza corteggiatori, aveva richiesto alla produzione di far scendere per lei nuovi corteggiatori. Tale richiesta, però, non era stata accolta affatto bene dal suo corteggiatore Gianmarco Meo. Gianmarco, deluso da Francesca, lascerà lo studio e abbandonerà il programma, ma solo momentaneamente.

E sempre per quanto riguarda il Trono Classico Michele Longobardi sarà alle prese con le esterne con le sue corteggiatrici: Amal, Veronica e Mary e proprio l’eliminazione di quest’ultima darà il via allo scandalo delle segnalazioni che lo ha visto coinvolto e che si concluderà con la sua cacciata, ma ciò andrà in onda nelle prossime puntate. Non è chiaro, infine, se troverà spazio anche il trono di Martina De Ioannon, sempre più vicina alla scelta tra Ciro e Gianmarco.

Anticipazioni Uomini e Donne: è rottura tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino

Infine le anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e Donne svelano anche cosa succederà nel Trono Over con la rottura tra Diego Tavani e Claudio D’Agostino. E gli spoiler svelano che non mancheranno colpi di scena e risvolti inaspettati con il cavaliere che deciderà di abbandonare il programma ma questo lo vedremo nelle prossime puntata. L’appuntamento con la puntata di oggi di Uomini e Donne è per oggi alle 14.45 circa su Canale5 e possibile seguire la diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty.tv sono presenti contenuti esclusivi.