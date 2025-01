Quando ci sarà la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Indiscrezioni

Riparte con il botto il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e che vede tra gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e dalle anticipazioni Uomini e Donne fornite dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni sembra che la scelta di Martina De Ioannon tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri sia sempre più vicina. Durante la prima registrazione dell’anno nuovo avvenuta venerdì scorso la giovane tronista ha portato in esterna entrambi, con entrambi è scattato il bacio e lei ritiene di essere invaghita da entrambi ma di provare dei sentimenti forti solo verso uno di loro.

Quando ci sarà la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Non c’è ancora una data certa ma stando alle anticipazioni nelle prossime registrazioni (che avverranno oggi pomeriggio, lunedì 6 gennaio, e domani martedì 7 gennaio 2025) la tronista annuncerà la scelta per poi fare in settimana le fatidiche esterne di un giorno in cui si schiarirà le idee ed infine nelle successive registrazioni svelerà chi è la sua scelta tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Questo dovrebbe essere l’iter ma non è escluso tuttavia che cambi tutto e decida di scegliere direttamente oggi o domani. Quel che è certo è che il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne sta per terminare e la sua scelta verrà trasmessa nelle puntate delle prossime settimane del dating show.

Chi sceglie Martina De Ioannon a Uomini e Donne tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri?2>

Svelato quando, stando alle anticipazioni, potrebbe essere trasmessa la scelta della tronista non resta che rivelare, questa volta stando alle indiscrezioni, chi potrebbe essere la scelta di Martina De Ioannon tra Ciro e Gianmarco a Uomini e Donne. Le anticipazioni delle ultime registrazioni svelano che il 24enne napoletano si è sbilanciato molto sui suoi sentimenti verso la tronista romana rivelando di essere innamorato di lei. Al contrario, invece, Gianmarco ha sottolineato che secondo lui è impossibile innamorarsi in un contesto televisivo. Martina da parte sua non si è sbilanciata più di tanto sia verso uno che verso l’altro anche se non sono mancati baci appassionati, confidenze importanti e gesti impulsivi, ma secondo i bene informati Martina sceglierà Gianmarco Steri. Sarà davvero lui la sua scelta?