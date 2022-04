Uomini e donne, torna Riccardo Guarnieri/ Ida Platano si commuove

Uomini e donne, torna al trono over Riccardo Guarnieri

Lo scorso venerdì 1° aprile, non per uno scherzo del pesce d’aprile, Riccardo Guarnieri ha registrato il suo ritorno al trono over di Uomini e donne, dove di recente ha detto addio alla sua fiamma storica conosciuta in tv, Ida Platano. Proprio al suo rientro al dating-show di Canale 5 gli storici ex hanno avuto modo di rivedersi, dopo gli accesi tira e molla che si sono susseguiti tra loro negli anni vissuti al trono over, dove -poco prima dell’addio del cavaliere al programma- Riccardo ha avviato una conoscenza con Roberta Di Padua, in seguito all’ultima rottura con Ida Platano.

Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 3 aprile: Riccardo torna e dimentica Ida?

La reazione di Ida al rientro al dating-show di Riccardo Guarnieri? A quanto pare, stando alle anticipazioni tv riportate da Fanpage, Ida ha reagito commossa alla corte di Maria De Filippi, nel rivedere l’ex Riccardo Guarnieri e i due avrebbero avuto modo di concedersi un ballo pubblicamente, da buoni ex ritrovati. Segno quest’ultimo che Riccardo abbia lasciato un segno indelebile nel cuore della bresciana e viceversa.

Federica Aversano dopo scelta Matteo, critiche a Uomini e Donne/ Ida attacca, Gemma…

Riccardo Guarnieri e la reazione di Ida Platano alla loro separazione extra-Uomini e donne

In molti, tra gli appassionati telespettatori di Uomini e donne, si chiedono come sia riuscita Ida Platano a superare la rottura con Riccardo Guarnieri, dopo essere apparsa in tv piuttosto provata al ricordo dell’ex storico, senza nascondere quanto lui fosse importante nella sua vita. E a rispondere alle curiosità generali ci ha pensato di recente Maria De Filippi. La conduttrice, in una puntata di Uomini e donne, ha reso noto che Ida ha seguito un percorso di terapia e analisi durato almeno un anno, da uno psicoterapeuta: “Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Lite con Alessandro, Armando Incarnato difende...

Nel frattempo, le anticipazioni tv delle registrazioni di Uomini e donne del 3 aprile ci dicono che Riccardo Guarnieri non sarebbe rientrato al dating-show per riconquistare l’ex storica, Ida Platano, bensì…













© RIPRODUZIONE RISERVATA