Uomini e Donne, Veronica Rimondi attacca Franco Fioravanti/ “Mi ha definita…”

Veronica Rimondi lancia una stoccata a Franco Fioravanti: "E' stato irrispettoso e…"

Veronica Rimondi è tornata a criticare l’atteggiamento di Franco Fioravanti. L’interessamento dell’ex cavaliere nei confronti di Gemma Galgani si era rivelato farlocco tanto da essere stato attaccato pesantemente da Tina Cipollari che gli aveva dato del cafone. Franco aveva spiattellato ciò che provava dicendo senza mezzi termini di non provare nulla per Gemma che ovviamente era rimasta delusa dal suo comportamento. Veronica Rimondi ha rilasciato un’intervista a MondoTv24 e ha duramente attaccato Franco Fioravanti: “Non è questione di femminismo in quel caso si parla di umanità. Uno che si comporta così non lo definisco un uomo, è semplicemente un maschietto che non si sa come cerca di corteggiare”. Veronica lo ha definito irrispettoso spiegando che di aver voluto prendere le difese di Gemma per farle notare che il comportamento del cavaliere non era accettabile: “E’ stato proprio irrispettoso, io ho preso le difese di lei, in realtà non volevo attaccarlo, era per dare un consiglio a lei”.

Veronica Rimondi ha terminato l’esperienza a Uomini e Donne scegliendo Matteo Farnea. Prima della scelta però Veronica ha avuto un’accesa discussione con franco Fioravanti: “Mi ha dato della ragazzetta, poca sostanza capito, ma comunque in ogni caso ha fatto la sua figura e si è mostrato per quello che era, cambiamo argomento perché mi sta già venendo fuori la vena a parlare di lui”. Anche Matteo Farnea ha condiviso le parole di Veronica: “La penso un po’ come lei, è mancato di umanità”.

Veronica Rimondi elogia Andrea Della Cioppa: "E' sempre stato sincero e…"

Da quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Veronica Rimondi non ha avuto occhi che per lui. Matteo Farnea ha fatto breccia nel cuore di Veronica sin dal primo momento. La tronista ha fatto un bel percorso con il corteggiatore insieme a quello con Andrea Della Cioppa. Veronica Rimondi ha deciso di fare sul serio anche dopo Uomini e Donne tanto da aver presentato Matteo in famiglia. Matteo Farnea ha confidato nell’intervista di aver avuto dei dubbi sulla scelta di Veronica: “Sin dal primo momento le sensazioni sono sempre state positive, quello che sentivamo quando stavamo insieme mi convinceva. Poi lei andava avanti con Andrea, dopo che le avevo scritto la lettera era andata da lui. Non ero così sicuro di essere la scelta, la speranza c’era, la certezza no”.

Durante l’intervista, Veronica e Matteo si sono espressi anche in merito alla storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Veronica Rimondi ha dichiarato che la loro è stata una grande storia d’amore mentre Matteo ha rivelato: “Lei è ancora innamorata, lui più di tanto no, sicuramente la storia che hanno avuto è difficile da dimenticare”. Veronica Rimondi ha poi voluto elogiare Andrea Della Cioppa, il rivale di Matteo: “Anche lui è sempre stato molto lineare e sincero, una volta che arrivi alla fine non sarei riuscita a fare una scelta diversa”.











