La cacciata di Michele Longobardi da Uomini e Donne ieri è stato uno dei momenti che il pubblico ha più gradito in questo ritorno del programma dopo le consuete vacanze. Amal Kamal e Veronica Fedele sono rimaste davanti a lui al centro studio ammirando la sua personale disfatta. Tornate sui social, però, le due donne hanno deciso di rompere il silenzio lanciando alcune frecciatine all’ex tronista e riflettendo sul loro percorso all’interno dello studio di Maria De Filippi.

Veronica Fedele ha deciso di affidare sui social, e più precisamente su Instagram, i suoi pensieri riguardanti Michele e il suo percorso: “Sono stata tradita, presa in giro, usata e manipolata da una persona che aveva una bella faccia, ma un’amica sporca e sleale”. Ha raccontato di aver affrontato da vicino le sue paure dopo essersi guardata allo specchio senza vedersi bella, si è sentita fragile, ma ha imparato che non si è solo un corpo che si muove nel mondo, ma che prima di esserlo si è sempre delle anime belle in cerca di luce e di amore. Nella sua vita non ci sarà spazio per la falsità, la cattiveria e la menzogna. Ha poi concluso il post dicendo di aver incontrato persone meravigliose all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, che continuerà a portare nel cuore.

Amal Kamal lancia una frecciatina a Michele dopo l’addio a Uomini e Donne

Quindi Veronica e Amal dopo l’addio di Michele Longobardi hanno deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, lanciando alcune frecciatine nella sua direzione. Se da una parte Veronica ha voluto raccontare il suo percorso dicendo che il karma penserà a fare il resto, Amal ha pubblicato un video sulla piattaforma social TikTok dove ha inserito un audio di Fabrizio Corona che, in un’intervista, parlando del rapper Fedez aveva detto “Gurulandia, esclusiva Gurulandia, Federico oltre ad essersi fatto circa trenta, quaranta ragazze ha una relazione da cinque anni”.

Il video di Amal Kamal pubblicato su TikTok dopo che è andata in onda la puntata di Uomini e Donne è un chiaro riferimento all’ex tronista Michele e a quello che si è scoperto in trasmissione tra chat, messaggi spinti e quant’altro. Intanto è da ieri che sui social la faccia sofferente di Michele davanti alle sue due corteggiatrici è diventata un meme virale.