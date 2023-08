Uomini e donne, Veronica Ursida: “Mi sento svenire”/ La confessione choc sul tentato stupro

Uomini e donne, Veronica Ursida svela l’aggressione choc subita nel mezzo di un viaggio

Una delle dame più discusse che la storia del parterre dei protagonisti di Uomini e donne ricordi, Veronica Ursida, si dichiara vittima di un sedicente tentativo di violenza e/o furto.

La bionda influencer dagli occhi di ghiaccio é diventata popolare al cospetto dell’occhio pubblico prendendo parte al trono over della trasmissione sui sentimenti condotta Maria De Filippi, Uomini e donne, che va in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito web Mediaset infinity. E, riattivatasi via social, in uno stato di dominio pubblico, Veronica Ursida diventa virale nel web, nel weekend di metà agosto 2023, per effetto della confidenza piuttosto forte condivisa con il popolo degli internauti.

“Mi sento svenire e mi viene da vomitare! -fa sapere nel suo intervento rivelatorio, Veronica Ursida, a mezzo Instagram, svelando così di essersi vista vittima di un’aggressione mentre era alle prese con un viaggio in treno-.Ho appena sventato una violenza o non so cos’altro con 3 extracomunitari qui nella stazione di Milano gate E ! Vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla!”.

Veronica Ursida racconta l’aneddoto sconcertante, stigmatizzando l’indifferenza generale dei presenti all’aggressione

Insomma, nella totale indifferenza generale dei presenti al momento dell’aggressione, che per la diretta interessata potrebbe essersi trattato di un tentato stupro e/o furto, Veronica Ursida palesa di aver vissuto “i secondi forse più lunghi della mia vita”. Nella confidenza social rilasciata per iscritto, poi, la dama storica del trono over di Uomini e donne prosegue sconvolta rispetto al viaggio in treno funesto: “Ora sono sul treno, ma vi giuro tremo ancora come una foglia! Dopo vi racconto, perchè credetemi, non ho voce ora per tutto questo”.

Una volta arrivata in hotel, poi, la bionda protagonista over di Uomini e donne quindi spiega di essersi sentita violentata dai tre extra-comunitari che l’avrebbero scelta come obiettivo a prima vista. Tuttavia, lei avrebbe evitato il peggio, riuscendo a difendersi nello spintonare gli aggressori.

