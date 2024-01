Uomini e donne, Veronica Ursida: “Oggi mi sento più…”/ La confessione inaspettata, dopo l’addio alla TV

Uomini e donne, Veronica Ursida si racconta dopo l’uscita di scena dalla TV

Veronica Ursida é tra i protagonisti storici del trono over di Uomini e donne e, in replica alla curiosità dell’occhio pubblico sul suo conto, torna ora a raccontarsi.

L’occasione é un’intervista intimista inedita, dove la popolare influencer e dama uscente tra i diversamente volti giovani femminili veterani alla ricerca dell’amore di Uomini e donne parla a cuore aperto, nuovamente , di sé. Ma non solo. La stessa Veronica Ursida, infatti, nel nuovo intervento post-trono over rilascia la sua resa testimonianza della donna che é oggi rispetto al passato e al trascorso vissuto da dama popolare alla corte di Maria De Filippi. Questo, passando per la battaglia condotta contro gli haters che la perseguitano con le critiche social online, come denuncia dell’aspetto negativo della sua attività di influencer online.

Veronica Ursida si racconta a Comingsoon, dicendosi del tutto entusiasta del percorso nella ricerca dell’amore avviato e concluso a Uomini e donne. Nonostante i momenti bassi oltre agli “alti”: “È stata un’esperienza molto intensa a livello emotivo- fa sapere la dama bionda del passato vissuto al dating show televisivo-. Mi ha rafforzato caratterialmente, nonostante le lacrime e le delusioni. La cosa che mi dispiace di più in assoluto è che la Veronica vera i telespettatori non l’hanno conosciuta. Ero continuamente ostacolata dalle critiche e dalle continue liti. La Veronica spensierata e solare, che crede nell’amore e che desiderava trovare il principe azzurro, non è uscita totalmente. Ho perso molto tempo a difendermi, anziché raccontarmi”. Quindi, non manca lo sfogo di Veronica Ursida sulle critiche degli haters, che proprio non la tollerano, anche per via della sua condotta registrata a Uomini e donne: “Sia durante che dopo hai dovuto fare i conti con le critiche… A volte le critiche sono state costruttive, altre no. Molta gente si è affezionata a me, mi segue sui social e mi ricorda con affetto, altri invece hanno seguito l’onda di Gianni Sperti o Roberta Di Padua e mi hanno duramente criticato. Purtroppo sui social c’è tanto odio, la gente è cattiva”.

Tuttavia, tra le cose meno belle c’é la mention del cavaliere Armando Incarnato, altro over veterano di Uomini e donne: ” Non ho rimpianti, ma se potessi tornare indietro cambierei tante cose: lo spazio che ho concesso al signor Incarnato (Armando ndr), non avrei iniziato una frequentazione con la persona con cui sono uscita perché si è rivelata forse peggio di Armando. Mi sono assunta le responsabilità delle mie scelte, ma mi sono pentita su entrambe. Sono narcisisti, non rispettosi. Insomma, gente sbagliata. Le frecciatine da parte di Armando non sono mai mancate, lui ha sempre bisogno di attaccare qualcuno, ma farlo con chi non può controbattere in quel momento è veramente da vili”.

Veronica Ursida si prepara per il ritorno a Uomini e donne?

Accetterebbe mai di tornare a Uomini e donne come neo tronista, seguendo così le orme della neo tronista ed ex over Ida Platano?

“Salirei sul trono -fa sapere in una inedita versione schietta di sé, Veronica Ursida-, sarei un’ipocrita a dire il contrario. Per me sarebbe un’esperienza completamente nuova e io sono aperta a tutto. Poi ritroverei Ida, noi abbiamo sicuramente due caratteri diversi, ma vissuti molto simili. Siamo mamme e abbiamo avuto entrambe a che fare con dei narcisisti. In ogni caso sarebbe divertente e ne risentirebbe un’altra dama, sono certa che Roberta cascherebbe dalla sedia (ride ndr). Tornare, quindi, sarebbe un grandissimo smacco per molti lì dentro”.

Infine, Veronica Ursida ammette di essere un’altra sé, dopo l’uscita di scena inaspettata da Uomini e donne, in quanto cambiata: “Tanto, ma anche io sono cambiata. Sono cresciuta, migliorata, mi sento molto più determinata e donna. In questo percorso ho rafforzato anche la comunicazione con le altre donne. Mi piace aiutare chi ha davvero bisogno”.

Nel frattempo, intanto, l'altro programma di Maria De Filippi, C'é posta per te fa discutere della sua veridicità…











