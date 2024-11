Uomo bianco va’ col tuo Dio!, diretto da Richard C. Sarafian

Domenica 24 novembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:30, il film Uomo bianco va’ col tuo Dio!. Si tratta di un western del 1971 diretto da Richard C. Sarafian conosciuto per un film cult come Punto zero. I protagonisti sono Richard Harris, grande attore che abbiamo visto ne Il gladiatore di Ridley Scott, ne Gli spietati di Clint Eastwood e nella saga di Harry Potter. Al suo fianco John Huston, che abbiamo visto in Fuga per la vittoria e L’onore dei Prizzi, e Henry Wilcoxon, conosciuto per il ruolo Marco Antonio in Cleopatra di Cecil B. De Mille.

Sarafian dirige con uno stile visivamente ricco, esplorando il paesaggio del selvaggio West come simbolo di isolamento e redenzione. L’atmosfera è completata da un uso sapiente della fotografia, che immerge lo spettatore in una narrazione intensa e viscerale.

La trama del film Uomo bianco va’ col tuo Dio!: ispirato a una storia vera

La storia di Uomo bianco va’ col tuo Dio! è ambientato nei primi anni del XIX secolo e segue le disavventure di Zachary Bass, la guida di una spedizione che deve raggiungere il Missouri con a capo il capitano Henry. Durante il cammino Bass viene aggredito da un orso che lo riduce in fin di vita. Henry decide così di lasciare un gruppo di uomini a vegliarlo nelle sue ultime ore di vita mentre la spedizione prosegue, ma questi, per paura di essere attaccati dal pellirossa lo abbandonano e si rimettono in cammino.

Bass quasi miracolosamente riesce a sopravvivere, grazie alle erbe medicinali che trova in giro, e con fatica riprende il cammino per raggiungere i suoi compagni e vendicarsi per il torto subito. Il suo viaggio sarà pieno di prove da superare e incontrerà anche degli indiani con cui instaurerà un rapporto di stima. Dopo mille peripezie riuscirà a raggiungere il gruppo di esploratori e li troverà impegnati a combattere contro i pellerossa, i quali interromperanno la battaglia per consentire a Bass di portare a termine la sua vendetta. Tuttavia deciderà di lasciar perdere e fare il possibile per tornare a casa da suo figlio.

