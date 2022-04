Uova di Pasqua, ricetta e le più buone/ Da Iginio Massari a Knam passando per Gobino

Le Uova di Pasqua sono il dolce tipico della tradizione di questo periodo. Oltre alla classica Colomba, sulle tavole degli italiani non può mancare questa gustosa prelibatezza a base di cioccolato che piace non soltanto ai bambini ma anche ai più grandicelli. La sua ricetta è semplice quanto complessa, visto che, per realizzare un Uovo di Pasqua vi basterà un solo ingrediente, appunto il cioccolato. Questo andrà sminuzzato, quindi portato a bagnomaria seguendo delle determinate temperature, poi versato su una lastra, lisciato con un’apposita spatola, poi trasferirlo nello stampo, e attendere poi che il tutto si raffreddi e soprattutto si solidifichi.

Insomma, meglio comprarlo già fatto, e se non vi accontentate del classico uovo di Pasqua “commerciale” che potete trovare nei supermercati, sappiate che vi sono delle Uova di Pasqua che sono delle vere e proprie opere culinarie, a firma dei migliori maestri pasticcieri d’Italia, a cominciare dal re indiscusso, Iginio Massari. Numerose le versione proposte, ma la maggior parte di esse sono andate esaurite, di conseguenza non vi resta che provare un classico come quello con il cioccolato fondente o eventualmente al latte. Il peso è di 430 grammi ed ha un costo di 60 euro, ovviamente non per tutte le tasche ma si sa che la qualità e la fama sono due caratteristiche molto care. Lo potrete trovare sul sito ufficiale del Maestro ma anche recandovi in una delle pasticcerie a sua firma.

UOVA DI PASQUA, RICETTE E LE PIU’ BUONE: KNAM SCEGLIE IL ROSSO, GOBINO L’ARCOBALENO

Fra le più ambite uova di Pasqua del 2022 vi è anche quella del maestro del cioccolato Ernst Knam, divenuto famoso negli ultimi anni non soltanto per le sue leccornie ma anche per la partecipazione in vari programmi televisivi fra cui Bake Off Italia. Si chiama uovo seduto ed è realizzato con il cioccolato fondente Señorita 72, dalle sfumature rosse. Il prezzo? 115 euro ma per un peso di 750 grammi.

Chiudiamo questa pagina da leccarsi i baffi riguardante le uova di Pasqua più buone e particolari, con la creazione a firma Guido Gobino, famoso maestro del cioccolato torinese, nonchè uovo che dagli appassionati è uno dei dolci più attesi dell’anno. Il suo design, come sottolineano i colleghi di Dissapore, ricorda un po’ le creazioni di Philippe Stark, ed è considerato uno dei migliori in assoluto a livello artigianale. L’uovo è decorato con sei sfere colorate rainbow per “rappresentare le sfumature e le unicità di tutte le persone, ognuna con la propria storia, ognuna con la propria identità”. Il costo, 113.50 euro per 720 grammi di prodotto.

