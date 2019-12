UP & DOWN, UNA FAVOLA NORMALE/ Ospiti, trama e cast: il Premio Moige ci dice…

È il secondo anno di fila che viene mandato in onda Up&Down – Una favola normale e anche se non siamo arrivati ai livelli di Una poltrona per due la strada tracciata verso l’appuntamento fisso c’è. Anche perché il pubblico apprezza moltissimo uno spettacolo simpatico e che regala degli spunti di accesa riflessione. Un progetto che ha convinto anche la critica pronta a premiare lo scorso anno il format con il “Premio Moige“ come trasmissione dell’anno. Paolo Ruffini ha mandato uno splendido messaggio, facendo capire che anche tra questi talenti ci può essere chi ha un talento inespresso che deve essere solamente tirato fuori. Staremo a vedere quali saranno le reazioni del pubblico che sui social network sta già facendo capire in questi minuti il suo gradimento. (agg. di Matteo Fantozzi)

Paolo Ruffini a Natale con gli attori disabili

Il giorno di Natale, in prima serata su Italia 1, Paolo Ruffini e gli attori disabili della compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, portano nelle case italiane lo spettacolo UP&Down – Una Favola Normale che lo scorso anno ha ottenuto un grandissimo successo girando i maggiori teatri italiani. “Le cose più belle della vita non sono normali. Non esiste un amore normale, non esiste un tramonto normale, non esiste una favola normale. Allora l’abbiamo fatta noi! Vi aspettiamo il 25 sera su Italia 1 con Up&Down – Una Favola Normale!”, scrive su Instagram Paolo Ruffini ricordando ai propri followers l’imperdibile appuntamento con uno show che fa sorridere e riflettere. Quello che sarà trasmesso questa sera, con una versione inedita, lo spettacolo che è andato in scena al Teatro Verdi di Firenze.

Up & down Una favola normale: trama e cast

Up & down – Una favola normale è uno spettacolo ideato da Paolo Ruffini con l’intenzione di creare un vero e proprio One Man Show, con imponenti scenografie ed effetti speciali. A rendere tutto più difficile saranno le irruzioni e i boicottaggi degli attori che daranno filo da torcere al protagonista divertendo il pubblico e dimostrando di avere un’ottima presenza scenica. L’obiettivo dello spettacolo è dimostrare la bellezza della diversità. si è diversi per gusti, per preferenze e per capacità fisiche. C’è, infatti, chi non è abile alla felicità o all’ascolto. Tutte le persone, però, nella propria diversità, sono belle e il cast dello spettacolo lo dimostra totalmente.

Gli ospiti di Up & down Una favola normale

Per la versione natalizia, lo spettacolo Up & Down – Una favola normale, strapperà sorrisi, ma farà anche commuovere. Nel corso della serata, sul palco, accanto a Paolo Ruffini e agli attori della Mayor Von Frinzius, saliranno anche tanti amici vip. A partecipare alle gag e ai monologhi, sarà un folto gruppo di ospiti, da Alfonso Signorini a Teo Mammucari, fino a Juliana Moreira. Saliranno sul palco anche Scintilla e Gianluca Impastato, protagonisti del programma comico di Italia 1, che co-produce lo spettacolo con Non c’è problema e di cui Paolo Ruffini è conduttore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA