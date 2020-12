UP&Down Un Natale Normale, anticipazioni e ospiti show con Paolo Ruffini 25 dicembre

Con UP&Down – Un Natale Normale sarà un Natale diverso dal solito quello pensato da Italia1 per il suo pubblico. Niente serie tv, nessun film vecchio o nuovo, questa sera nel prime time tornano Paolo Ruffini e i talentuosi ragazzi attori con la sindrome di Down, gli stessi che hanno avuto modo di lavorare con lui all’omonimo film. Quello di Ruffini e i suoi è un obiettivo nobile quello di raccontare la bellezza che risiede nella diversità con l’aiuto di una serie di vip e ospiti, volti noti della nostra televisione italiana. Italia 1 festeggerà la magica notte di Natale con con i ragazzi che questa volta non porteranno sul piccolo schermo la versione teatrale come è accaduto nelle precedenti edizioni bensì una versione inedita, un mix tra talk show e improvvisazione.

Gli ospiti di UP&Down Un Natale Normale

UP&Down – Un Natale Normale diventerà un talk show ricco di soprese e improvvisazione in cui la comicità lascerà spazio anche a momenti emozionanti e commoventi grazie alla presenza sul palco dei ragazzi che ormai fanno squadra fissa con Paolo Ruffini proponendo divertenti sfide, gag e performance esilaranti, ma, soprattutto, una serie di interviste senza filtro, ponendo loro domande imprevedibili. A sottoporsi alle loro domande e a mettersi in gioco al loro fianco saranno alcuni volti noti della televisione e della musica e, in particolare, Alvin, Alessandra Amoroso, Ilary Blasi, Vittorio Brumotti, Piero Chiambretti, Giuseppe Cruciani, Antonella Elia, Mario Giordano, J-Ax, Le Donatella, Valeria Marini, Alfonso Signorini, Andrea Paris, Pupo. Con grande ironia, i personaggi in studio si metteranno in gioco pronti ad accogliere la diversità e celebrare l’unicità di ciascuno attraverso il sorriso.



