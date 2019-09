URAGANO DORIAN A CATEGORIA 3/ Emergenza alle Bahamas: mancano cibo e medicine

L’uragano Dorian si avvicina alla costa est degli Stati Uniti con venti superiori ai 180 km che potrebbero provocare violente mareggiate, e una tempesta che rischia di far innalzare il livello dell’oceano di almeno due metri. La Georgia, la Carolina del Sud ma anche la Florida, sono pronte all’impatto, per un’area che dovrebbe interessare circa un milione e duecento mila persone. Dorian dovrebbe passare sopra gli Stati Uniti nelle prossime ore, per poi proseguire verso nord, lungo la costa, e raggiungere quindi il Canada: domenica dovrebbe sorvolare la Nuova Scozia e l’Isola di Terranova, ma con un’intensità a livello 1. Intanto alle Bahamas si continua a fare la conta dei morti e dei danni. Servono con urgenza acqua potabile, cibo, rifugi e medicinali, e le scene che giungo dallo splendido arcipelago caraibico sono di guerra. Le strade e gli aeroporti sono stati infatti completamente danneggiati o allagati dalla furia dell’uragano, e l’isola Gran Bahama è raggiungibile solo tramite elicottero. Per sdrammatizzare un po’ sta facendo il giro del web la foto di una donna che ha mostrato il parcheggio dell’auto del marito: ha messo la Smart in cucina per paura dell’arrivo di Dorian in Florida. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

URAGANO DORIAN A CATEGORIA 3

L’uragano Dorian acquista di nuovo intensità e torna a far paura. Dopo essere stato declassato da categoria 5 a 2, è risalito a quota 3 con venti a 185 chilometri l’ora, e minaccia ancora una volta la costa est degli Stati Uniti. A rischio, in particolare, la Georgia e la Virginia sudovest, mentre l’Alabama sembrerebbe per ora al riparo. Secondo gli esperti del National Hurricane Center, Dorian dovrebbe mantenere questa intensità per circa 12 ore, e nella giornata di domani, venerdì 6 settembre, dovrebbe finalmente indebolirsi per poi scemare definitivamente. Sono più di 1.500 le persone che hanno trovato riparo nei 28 rifugi della Carolina del Sud, dove Dorian ha già fatto sentire i suoi primi effetti, con raffiche di pioggia iniziate nella tarda serata di ieri sulla città di Charleston. Da segnalare anche una querelle fra il Trump e gli esperti: secondo il presidente, l’uragano potrebbe colpire anche l’Alabama, ma il Servizio meteo nazionale ha smentito seccamente tale ipotesi.

URAGANO DORIAN DI NUOVO A CATEGORIA 3

Intanto è salito drammaticamente il numero dei morti alle Bahamas, e dai 7 della giornata di ieri siamo arrivati ora a 20. Purtroppo il bilancio delle vittime resta provvisorio, come ha fatto capire anche il ministro della sanità, che ha spiegato che in molte zone dell’arcipelago “le operazioni di salvataggio sono appena iniziate”. Mark, capo degli affari umanitari dell’Onu, ha invece confessato che alla Bahamas vi sarebbero almeno 70mila persone che hanno bisogno di assistenza, perché colpite da una “enorme devastazione. I primi passi che le Nazioni Unite affronteranno – ha poi aggiunto – sarà fornire assistenza salvavita urgente, cibo, acqua potabile, medicine e rifugi”. Sono ancora moltissimi i dispersi presso l’arcipelago caraibico, e nelle scorse ore è stato sbloccato un fondo di emergenza di un milione di dollari per i primi aiuti. Sulle Bahamas la furia di Dorian è stata devastante, ed ha scaricato quasi 80 centimetri di acqua nel giro di poche ore, mettendo in ginocchio l’intero arcipelago.



© RIPRODUZIONE RISERVATA