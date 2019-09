Ursula Bennardo e Sossio Aruta/ “Siamo più forti con Bianca” (Uomini e Donne)

Ursula Bennardo e Sossio Aruta tornano nello studio del trono over di Uomini e Donne per condividere con il pubblico le emozioni che stanno provando in attesa che nasca Bianca, il frutto del loro amore. Con un vestito rosso che esalta il pancione sempre più grande a causa della gravidanza ormai agli sgoccioli, Ursula non ha nascosto la felicità che sta provando. Con lei, in un elegantissimo completo nero, Sossio Aruta ammette di essere davvero felice, ma di aver dovuto affrontare delle difficoltà a causa della gelosia di Ursula. L’ex dama, da parte sua, si giustifica affermando di essere una donna gelosa e di non sapere cosa si nasconda dietro un like o un cuore lasciato sui social. Nonostante tutto, però, da diciotto mesi, Ursula e Sossio stanno bene e non vedono l’ora di diventare nuovamente genitori con la nascita della piccola Bianca che andrà ad accrescere la famiglia di Uomini e Donne.

URSULA BENNARDO E SOSSIO ARUTA: “ASPETTANDO BIANCA SIAMO PIU’ FORTI”

Felici e innamorati, in questi mesi, Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno dovuto affrontare anche diverse critiche. Nulla, però, ha messo in crisi la storia d’amore che l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over vivono ormai da diciotto mesi. La coppia ha promesso che, appena sarà possibile, presenterà al pubblico la piccola Bianca che, nonostante non sia ancora natra, è riuscita ad unire ancora di più i genitori come ha spiegato la stessa Ursula su Instagram. “Tutto è iniziato 18 mesi fa a Uomini e donne. Chi doveva dirlo… un anno e mezzo intenso. Ci siamo scelti e riscelti superando tanto anzi troppo, tanto da pensare cavolo è vero amore !!! Volevamo scappare da un amore che ci stava chiamando ma alla fine è proprio vero che il destino ne sa più di noi !!! Oggi siamo qui, più forti che mai aspettando la nascita della nostra principessa che sono sicura ci farà innamorare sempre di più!“, ha scritto la Bennardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA