Us Open 2019/ Diretta Berrettini Popyrin streaming video tv, orario (tennis, oggi)

La diretta Us Open 2019 prevede oggi di completare il terzo turno nei due tabelloni di singolare. Oggi sabato 31 agosto infatti si completa quanto iniziato ieri all’ultimo torneo stagionale del Grande Slam, sui campi di Flushing Meadows a New York. Il programma è tornato nei binari consueti dopo la giornata ‘zoppa’ di mercoledì, con pochissime partite disputate causa pioggia (si sono salvati naturalmente solo i campi coperti), siamo dunque ormai circa a metà del cammino e le emozioni si fanno sempre più intense. Come di consueto, la diretta Us Open 2019 avrà inizio alle ore 17.00 italiane, considerate le sei ore di fuso orario che separano l’Italia da New York. Parlando degli azzurri, naturalmente l’attesa è tutta per Matteo Berrettini, che nelle prossime ore scenderà in campo con i galloni del favorito contro l’australiano Alexei Popyrin. L’occasione è molto favorevole, perché il settore di tabellone occupato da Berrettini ha già visto diversi big uscire di scena, dunque potrebbe esserci la possibilità di andare molto avanti in questi Us Open 2019 per il romano, che non deve lasciarsi sfuggire questa occasione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2019 sarà garantita sui canali Eurosport ed Eurosport 2, disponibili sia per gli abbonati Sky sia per chi è abbonato a DAZN: verranno fornite le immagini soprattutto dai campi principali, e la regia italiana naturalmente cercherà di cogliere scampoli di match che riguardano i nostri giocatori. Ricordiamo che sarà garantita anche l’alternativa garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per seguire i match in diretta streaming video – con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone – previo abbonamento al servizio. In più dobbiamo ricordare www.usopen.org, il sito ufficiale del torneo, sul quale troverete informazioni utili sui giocatori impegnati agli Us Open; le relative pagine messe a disposizione sui social network sono in particolare facebook.com/usopentennis e, su Twitter, @usopen.

DIRETTA US OPEN 2019: IN CAMPO ANCHE NADAL

Una delle partite certamente di maggiore spicco nella diretta Us Open 2019 per oggi è quella che vedrà scendere in campo Rafa Nadal, opposto al sud-coreano Hyeon Chung. Sappiamo che lo spagnolo è la star di questa metà del tabellone del singolare maschile, dal momento che sono dall’altra parte sia Roger Federer sia Novak Djokovic: Nadal per di più nello scorso turno non è nemmeno dovuto scendere in campo, perché ha approfittato del ritiro dell’australiano di origini elleniche Thanasi Kokkinakis e le fatiche risparmiate potrebbero fare molto comodo a Rafa in un torneo lungo e complicato come gli Us Open. Ci sarà però grande curiosità anche per il suo avversario di giornata, il coreano Chung: gli appassionati lo ricorderanno sicuramente come il vincitore delle Next Gen Finale 2017 a Milano, successo seguito dalle semifinali degli Australian Open 2018. Sembrava l’inizio di una carriera memorabile, invece da quel momento in poi è successo davvero di tutto a Chung. Adesso c’è l’occasione di fare un’impresa per tornare in auge: sarà una missione possibile per l’asiatico o contro Nadal non ci sarà nulla da fare?



© RIPRODUZIONE RISERVATA