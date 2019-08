Us Open 2019/ Diretta Lorenzi Wawrinka streaming video tv, orario dei match (tennis)

La diretta Us Open 2019 entra sempre più nel vivo. Oggi venerdì 30 agosto infatti cominciano le partite del terzo turno dell’ultimo torneo stagionale del Grande Slam, sui campi di Flushing Meadows a New York. Dopo la giornata fiacca di mercoledì, con programma ridotto ai minimi termini causa pioggia, ieri gli Us Open si sono rimessi in pari e di conseguenza oggi può cominciare regolarmente il terzo turno. Come di consueto, la diretta Us Open 2019 avrà inizio alle ore 17.00 italiane, considerate le sei ore di fuso orario che separano l’Italia da New York. Bisognerà aspettare però qualche ora in più per seguire l’unico match che oggi coinvolgerà un italiano, cioè Lorenzi Wawrinka – nella migliore delle ipotesi, l’azzurro e lo svizzero scenderanno in campo comunque non prima delle ore 20.30. La storia di Paolo Lorenzi agli Us Open 2019 è particolare: ripescato come lucky loser dalle qualificazioni, ha già superato ben due turni ed è uno dei due italiani approdati al terzo turno insieme a Matteo Berrettini (che giocherà domani). La sfida di oggi con Wawrinka non sarà facile, ma Lorenzi la affronterà non avendo nulla da perdere.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2019 sarà garantita sui canali Eurosport ed Eurosport 2, disponibili sia per gli abbonati Sky sia per chi è abbonato a DAZN: verranno fornite le immagini soprattutto dai campi principali, e la regia italiana naturalmente cercherà di cogliere scampoli di match che riguardano i nostri giocatori. Ricordiamo che sarà garantita anche l’alternativa garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per seguire i match in diretta streaming video – con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone – previo abbonamento al servizio. In più dobbiamo ricordare www.usopen.org, il sito ufficiale del torneo, sul quale troverete informazioni utili sui giocatori impegnati agli Us Open; le relative pagine messe a disposizione sui social network sono in particolare facebook.com/usopentennis e, su Twitter, @usopen.

DIRETTA US OPEN 2019: IN CAMPO ANCHE FEDERER E DJOKOVIC

Una delle partite certamente di maggiore spicco nella diretta Us Open 2019 per oggi è sicuramente quella che vedrà scendere in campo Roger Federer, opposto al britannico Dan Evans. Nei primi due turni Federer ha avuto qualche difficoltà, anche a causa di una superficie molto lenta, che ricorda la terra, certamente meno amata da Roger rispetto al veloce. Vedremo dunque come proseguirà il cammino dello svizzero, che resta comunque uno dei favoriti per la vittoria finale di questi Us Open, al pari di Novak Djokovic. Anche per il serbo a dire il vero ci sono delle incognite, legate in questo caso a una spalla acciaccata per il serbo. Sappiamo che Nole e Federer sono dalla stessa parte del tabellone, dunque anche Djokovic è atteso in campo nel venerdì di New York, anche se la sua partita è in programma più tardi e andrà dunque oltre la mezzanotte italiana: appuntamento per il serbo contro lo statunitense Denis Kudla, naturalmente i due fenomeni partono favoriti per avanzare agli ottavi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA