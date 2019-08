Us Open 2019/ Diretta Lorenzi Kecmanovic streaming video e tv, orario (tennis)

La terza giornata agli Us Open 2019 prende il via come di consueto alle ore 11:00 della mattina italiana: mercoledì 28 agosto proseguono le partite nel torneo dello Slam di tennis, con l’inizio del secondo turno che riguarda la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del tabellone femminile. Avremo un solo italiano: Paolo Lorenzi è l’unico ad aver vinto all’esordio in queste due sezioni del main draw, nella prima giornata i colori azzurri si sono stinti di fronte agli avversari e ha deluso in particolar modo l’eliminazione di Fabio Fognini, visto che gli altri non avevano grosse chanche (e Jannik Sinner ha anche strappato un set a Stan Wawrinka, confermando di avere un futuro luminoso davanti a sè). Lorenzi, che ha rimontato due set di svantaggio a Zachary Svajda, affronta ora Miomir Kecmanovic: il serbo, che compirà 20 anni il prossimo sabato, è già tennista particolarmente solido e nel primo turno ha avuto la meglio sul connazionale Laslo Djere. Una partita da trattare con i guanti; vedremo allora quello che succederà nella diretta degli Us Open 2019 per questa seconda giornata, alla quale manca davvero poco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2019 sarà garantita sui canali Eurosport ed Eurosport 2: verranno fornite le immagini soprattutto dai campi principali, e la regia italiana naturalmente cercherà di cogliere scampoli di match che riguardano i nostri giocatori. Ricordiamo che in assenza di un televisore sarà possibile l’alternativa garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per seguire i match in diretta streaming video – con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone – previo abbonamento al servizio.

DIRETTA US OPEN 2019: I BIG IN CAMPO

Nella giornata degli Us Open 2019 tornano in campo anche Novak Djokovic, campione in carica e numero 1 Atp, e Roger Federer che ha sorprendentemente lasciato un set a Sumit Nagal: per il serbo l’avversario sarà quel Juan Ignacio Londero che si è liberato di Sam Querrey mentre lo svizzero, che non vince a Flushing Meadows da 11 anni, sarà chiamato a vedersela con Damir Dzumhur. Giocherà anche Kei Nishikori, che dopo aver approfittato del ritiro di Marco Trungelliti avrà come avversario il qualificato statunitense Bradley Klahn; per Daniil Medvedev, vincitore a Cincinnati, l’avversario è il boliviano Hugo Dellien. Nel torneo femminile spicca invece il match tra Serena Williams e una delle sue tanti eredi (almeno potenziali) che è Caty McNally; e soprattutto l’ennesima sfida tra Elina Svitolina, che dopo la semifinale di Wimbledon vuole confermarsi e fare il salto di qualità negli Slam, e Venus Williams che a 38 anni potrebbe festeggiare l’ottavo Major. Per la testa di serie numero 2 Ashleigh Barty, già in difficoltà al primo turno, l’avversaria sarà invece Lauren Davis che non andrà sottovalutata. Pronti dunque a un intenso mercoledì dedicato al grande tennis, stiamo a vedere quello che ci diranno i tanti campi sui quali si giocherà tra poco…



© RIPRODUZIONE RISERVATA