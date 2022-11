USA, droni esplosivi fai da te/ L’FBI lancia l’allarme: “Cerchiamo di contrastarli”

Negli USA allarme per i droni esplosivi fai da te

A quanto riferiscono alcuni media esteri, il direttore dell’FBI (il Federal Bureau of Information, ovvero la polizia federale statunitense) Christopher Wray ha lanciato un allarme in merito a diversi casi di droni esplosivi fai da te. Lo ha detto durante un’udienza del Congresso che si è tenuta nella giornata di giovedì ed ha anche affermato di star correntemente indagando e seguendo il caso che potrebbe diventare facilmente un problema su larga scala.

Black Friday 2022 Amazon/ Da Huawei a Samsung: grandi sconti su cuffie e smartwatch

I droni esplosivi fai da te appartengono a privati cittadini che, una volta acquistati, li armano utilizzando ordigni domestici, e la preoccupazione del Bureau riguarda soprattutto il rischio attentati sul suolo americano. “La minaccia continua a crescere”, ha affermato Wray, “e stiamo indagando, proprio mentre parliamo, su diversi casi negli Stati Uniti di tentativi di armare i droni con IED (ovvero Improvised Explosive Device, in Italiano ordigni esplosivi improvvisati), ed è questo il futuro che ci si prospetta”. In generale, però, il capo dell’FBI non ha rilasciato ulteriori informazioni in merito alle indagini, anche probabilmente per limitare il rischio di una fuga di informazioni.

Twitter caos: 1.000 ingegneri si dimettono/ Social senza personale, è la fine?

L’FBI sui droni esplosivi fai da te: “Mattono a rischio infrastrutture critiche”

I droni esplosivi fai da te “sono strumenti straordinariamente sofisticati”, ha detto Wray durante l’udienza del Congresso, “che possono trasportare droghe e lanciare armi“, sottolineando la necessità di “essere in grado di contrastarli”. Ciò che vorrebbe il capo dell’FBI, insomma, è che i legislatori approvino una legge fine ad aiutare le attività dannose dei droni esplosivi, anche e soprattutto perché il 16 dicembre scadrà l’attuale regolamento in vigore per contrastare questo tipo di mezzi negli USA.

Disney+ chiede genere e data compleanno dei suoi abbonati/ "Utenti sconvolti"

“I piccoli droni” esplosivi fai da te, ha spiegato ancora Wray, “possono essere acquistati in qualsiasi negozio di elettronica e possono essere utilizzati come armi da attori malintenzionati per danneggiare le infrastrutture critiche della nostra nazione e infliggere vittime di massa“. Ha, inoltre, affermato che nel corso dell’ultimo periodo l’FBI ha localizzato “centinaia di droni” in violazione delle leggi federali (che regolano anche il traffico aereo, seppur in questo caso relativo ai droni), soprattutto in occasione di alcuni eventi importanti come il Super Bowl e il capodanno di Times Square.











© RIPRODUZIONE RISERVATA