Vaccine day 27 dicembre 2020/ Si inizia con 9.750 dosi: oggi distribuzione a Regioni

Ieri è arrivato in Italia il primo carico di vaccini Pfizer. È ormai tutto pronto per il vaccine-day europeo che si terrà domani 27 dicembre 2020. Il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti Covid realizzato da Pfizer-BioNTech ha varcato ieri mattina la frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio. Scortato dai carabinieri, il mezzo è arrivato a Roma. Oggi le dosi saranno divise per ogni regione, in modo tale che domani possa partire la vaccinazione. Le prime dosi verranno somministrate a medici, infermieri e personale sanitario a partire da domani.

Intanto all’aeroporto militare di Pratica di Mare, sul litorale romano, è tutto pronto per l’avvio dei lavori, secondo quanto previsto dall’Operazione Eos disposta dal Ministero della Difesa su richiesta del commissario straordinario Domenico Arcuri, in stretta cooperazione con il Ministero della Salute. Dall’aeroporto partiranno i lotti, ma nella seconda fase della campagna vaccinale di massa diventerà il cuore logistico della distribuzione.

VACCINE DAY DOMANI: SI INIZIA CON GRUPPO RISTRETTO

Sono pronti anche diluenti, siringhe e aghi per la prima tranche della vaccinazione. In questa prima fase, a cui è stato dato il nome di vaccine-day, sono 300 i luoghi di somministrazione del vaccino Pfizer, nella maggior parte dei casi ospedali. Ciò per un motivo ben preciso: le caratteristiche del siero e le basse temperature di conservazione ne limitano la facilità di distribuzione. Nei giorni scorsi è stata resa nota l’identità della prima vaccinata italiana: si chiama Claudia Alivernini, ha 29 anni, è romana ed è infermiera presso il reparto di Malattie infettive dell’Istituto Spallanzani di Roma. In questi mesi però ha anche curato molti anziani presso il loro domicilio. In cima alla lista ci sono anche un operatore socio sanitario impegnato nei reparti Covid, una ricercatrice e due medici, tutti in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid. Domani, dunque, verrà vaccinato solo un gruppo limitato di operatori sanitari che raggiungerà all’incirca il milione di lavoratori nella sanità nel mese di gennaio. Poi si passerà alle persone nelle Rsa, nel Lazio già dalla prossima settimana.



