Vaccino Johnson & Johnson approvato da FDA/ Ok uso in emergenza, efficacia del 72%

Il vaccino monodose Johnson & Johnson ha ricevuto nelle scorse ore l’approvazione della FDA (Food and Drug Administration), la quale ne ha autorizzato l’uso in emergenza sul territorio degli Stati Uniti d’America. Si tratta, in particolare, del terzo vaccino approvato dall’altra parte dell’Atlantico dopo quelli griffati Pfizer-BioNTech e Moderna. La notizia ha assunto i crismi dell’ufficialità nelle scorse ore, accompagnata da un dato statistico: il vaccino Johnson & Johnson ha dimostrato di possedere un’efficacia pari al 72% nel corso della sperimentazione clinica avviata negli USA.

Come riportato in Italia dall’agenzia di stampa ANSA, l’azienda a stelle e strisce ha garantito al Governo americano una fornitura entro la fine del mese di giugno di cento milioni di dosi del suo vaccino, che andranno a sommarsi ai 600 milioni di dosi relativamente assicurate da Pfizer e Moderna, con consegna prevista al massimo entro gli ultimi giorni di luglio. Ecco dunque che, a conti fatti, c’è un numero sufficiente di dosi per immunizzare ogni cittadino statunitense in età adulta. Un traguardo di per sé davvero molto importante, che qui da noi pare essere lontano anni luce, anche se Mario Draghi ha pronto il nuovo piano vaccinale.

VACCINO JOHNSON & JOHNSON APPROVATO DA FDA: L’ITALIA VI FA UN GRANDE AFFIDAMENTO

Detto dell’approvazione del vaccino Johnson & Johnson da parte della FDA americana, è d’uopo ricordare che anche il nostro Paese ripone davvero grande fiducia in questo siero, dal momento che rappresenterà presto un’ulteriore freccia all’arco del nostro sistema sanitario nazionale. Infatti, nei piani dei vertici nazionali, il siero prodotto da Johnson & Johnson andrà a completare la copertura contro il virus, tanto che sono già stati opzionati 53 milioni di dosi sugli oltre 223 milioni complessive, di cui 14,8 milioni attesi già per il secondo trimestre 2021. Giova altresì ricordare che il vaccino targato Johnson & Johnson viene somministrato ai pazienti in una singola dose e non in due e, oltretutto, risulta essere di più agevole gestione, potendo essere tranquillamente conservato a una normale temperatura di frigorifero. L’azienda americana Johnson & Johnson rappresenta il quarto produttore di vaccini anti-Covid nel pianeta dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca, oltre a incarnare una nuova speranza nella lotta contro il Coronavirus.



