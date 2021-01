“Vado al supermercato per un esperimento”/ 62enne senza mascherina scatena il caos

Ennesima rissa avvenuta in un supermercato per colpa della mascherina. Questa volta è successo in località Arzignano, comune di circa 25mila abitanti situato in Veneto in provincia di Vicenza. A scatenare il caos un 62enne del posto, che non si sa bene per quale ragione, ha ben pensato di provare a fare la spesa senza indossare la mascherina. La vicenda si è verificata attorno alle ore 14:30 di ieri pomeriggio, lunedì 18 gennaio, e poco prima aveva riferito ad un amico che lo ospitava che si sarebbe recato al supermercato per fare un esperimento.

Ad allarmare le forze dell’ordine era stato proprio il coinquilino nonché proprietario di casa, visto che, il 62enne aveva dato già segnali di squilibrio prima di lasciare le quattro mura di casa: «Ha cominciato ad urlare senza motivo – ha raccontato il proprietario alle forze dell’ordine – e dopo aver distrutto l’appartamento è uscito dicendo che doveva andare al supermercato per fare un esperimento».

AL SUPERMERCATO SENZA MASCHERINA: 62ENNE ARRESTATO DOPO CALCI E PUGNI

Una volta giunto al supermercato è stato il caos. L’uomo privo di mascherina ha infatti iniziato a sbraitare, declinando ogni invito a mettersi la mascherina, e così che le commesse dello store di via Rovigo, spaventate dalla situazione, hanno invitato i vari clienti presenti in quel momento nel punto vendita ad abbandonare il negozio, per evitare qualsiasi spiacevole conseguenza. Qualcuno nel frattempo ha allertato la polizia locale, ma neanche l’intervento dei vigili, come riferisce il Giornale di Vicenza nella sua versione online, è bastato a calmare l’esagitato. Questi si è infatti alterato ancora di più vedendo la municipale entrare in negozio, iniziando a prendere a calci e pugni gli stessi agenti, che hanno poi dovuto utilizzare le maniere forti. Dopo essere stato immobilizzato e arrestato, il 62enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e per non aver indossato la mascherina.



