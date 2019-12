Valanga Dolomiti, travolte 4 persone: un morto/ Dramma nella zona del rifugio Tuckett

Trentino Alto Adige, valanga sulle Dolomiti: la slavina si è staccata nella zona del rifugio Tuckett ed ha travolto quattro scialpinisti. Secondo la prima ricostruzione fornita da Repubblica, le persone coinvolte erano fuori pista e al momento si segnala un morto. Gli uomini del soccorso alpino sono arrivati sul posto – la zona dello Spallone dei Mezzodì – a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco di Trento. Per il momento non sono stati resi noti altri dettagli, ma sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni degli scialpinisti coinvolti e sull’esatta dinamica dell’incidente. Ricordiamo che nelle scorse ore è stata registrata una valanga Val Senales: a perdere la vita una donna e due bambine.

VALANGA DOLOMITI, TRAVOLTI 4 SCIALPINISTI: UN MORTO

Un altro dramma che ha scosso la comunità delle Dolomiti, la seconda tragedia nel giro di poche ore. Ricordiamo che il pericolo valanghe per oggi sulle montagne trentine è “Marcato 3”: come spiegano i colleghi di Fanpage, necessaria attenzione per la neve ventata recente, in particolare sui pendii vicino alle creste. Rischio slavine per scivolamento di neve e colate umide di piccole-medie dimensioni dai 2600 metri in poi. Attese novità a stretto giro di posta sulla situazione nelle Dolomiti, forze di sicurezza al lavoro per aiutare le persone rimaste coinvolte nella valanga.

