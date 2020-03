Valentin Dumitru “Amo Francesca Tocca”/ “Tra noi sentimenti forti ma ora la lascio”

Dopo giorni di accesissimo gossip, arriva l’attesissimo conferma: tra Valentin Dumitru e Francesca Tocca è nato l’amore. L’ex ballerino di Amici ha voluto spiegare una volta per tutte cosa sta accadendo con colei che, fino a prova contraria, è ancora la compagna di Raimondo Todaro. “Voglio chiarire una volta per tutte la situazione tra me e Francesca Tocca. – esordisce – Negli ultimi giorni ho ricevuto un sacco di messaggi in cui tanti mi dicono che ho rovinato una famiglia. Per me la famiglia è stata sempre molto importante e non vorrei mai fare una cosa del genere.” Dopo questa premessa, Valentin ammette “Con Francesca mi conosco da quando ho iniziato amici, ottobre 2019. Quando sono andato a casa in Romania per le vacanze di Natale, Francesca mi ha fatto gli auguri e da lì in poi abbiamo continuato a sentirci”.

Valentin Dumitru confessa la storia con Francesca Tocca: “Mi sono innamorato di una donna sposato, scusate”

Valentin racconta che, a quei messaggi, ne sono seguiti poi tanti altri e sempre più importanti. “Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino – e spiega – Anche io sentivo la stessa cosa”. Il ballerino ammette comunque l’imbarazzo che gli creava il fatto che lei fosse sposata, tuttavia spiega che Francesca Tocca “Già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra loro.” Valentin e Francesca hanno così iniziato a frequentarsi fuori dalla scuola di Amici: “Pian piano tra noi si è creato un sentimento molto forte”, racconta. Tuttavia, di fronte a quanto sta accadendo, lancia un’ulteriore bomba: “Negli ultimi giorni ho pensato tanto a questa situazione e sono giunto alla conclusione che al di là dei nostri sentimenti, la cosa che conta di più è la famiglia. È per questo ho deciso di fare un passo indietro”. Valentin teme che entrambi si siano lasciati trasportare dall’amore, trascurando ciò che sarebbe potuto accadere. “Scusate se mi sono innamorato di una donna sposata” scrive ancora, dichiarando giusta la decisione di chiudere questa relazione.





