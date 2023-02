Valentin Ferron, ciclista sospeso nel vuoto all’Etoile de Besseges/ Video: sul ponte…

Valentin Ferron, paura dopo la caduta dal ponte

Paura durante la seconda tappa Etoile de Besseges, corsa a tappe che si disputa in Francia. La tappa è stata prima interrotta e poi neutralizzata a 25 km dal traguardo dopo un incidente che ha messo in pericolo la vita di Valentin Ferron. Dopo una maxi caduta che ha visto protagonisti tanti corridori in corrispondenza di un ponte, uno di loro, proprio il ciclista di TotalEnergies, è rimasto sospeso per alcuni minuti.

Lautaro Martinez vs arbitro Chiffi “Vai alla Juventus ca*zo”/ Video dello sfogo

Aggrappato al bordo del ponte sul quale i corridori sono caduti, il corridore di 24 anni è rimasto sospeso nel vuoto per alcuni minuti, prima di essere salvato. Sul posto sono arrivati i soccorsi. Dopo averlo messo in salvo, i commissari di gara hanno discusso, insieme a direttori sportivi e corridori stessi, del prosieguo della tappa. La direzione di gara ha scelto di neutralizzare la gara per motivi di sicurezza.

Kazu Miura torna in Europa a 55 anni/ Contratto con l'Oliveirense, Serie B portoghese

Lievi ferite per Ferron

Valentin Ferron è volato dal dal ponte dopo il maxi incidente che ha visto coinvolto un alto numeri di ciclisti nell’Etile de Besseges. Nel evitare di cadere di sotto, il ciclista si è aggrappato al parapetto, aspettando che qualcuno lo mettesse in salvo. Il ciclista della TotalEnergies, di 24 anni e vincitore di una tappa al Delfinato lo scorso anno, è rimasto sospeso nel vuoto, reggendosi con entrambe le braccia al muro del ponte.

Tanti i ciclisti rimasti coinvolti nella caduta, dopo una discesa: Ferron non è quello che sta peggio. Come spiega Quotidiano.net, infatti, il suo referto medico parla di lievi ferite superficiali: tanta, però, la paura. La tappa è stata fermata e annullata perché le ambulanze erano tutte impegnate sul luogo della caduta. Questo non avrebbe garantito la sicurezza ai corridori: così la direzione di gara ha deciso di interrompere la tappa.

Diretta/ Milano Stella Rossa (risultato finale 74-68): Olimpia trionfante in Eurolega