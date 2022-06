Valentina Autiero, incidente ex dama Uomini e Donne/ In ospedale: “ho i miei angeli…”

Valentina Autiero: incidente stradale per l’ex dama di Uomini e Donne

L’ex dama di Uomini e Donne, Valentina Autiero, nella giornata di domenica 5 giugno è stata vittima di un brutto incidente stradale in seguito al quale è stata costretta a recarsi in ospedale per tutti i controlli del caso. I medici avrebbero consigliato, come accade in casi simili, di trascorrere la notte in osservazione ma l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, dopo aver appurato l’esito negativo della tac, avrebbe rifiutato il ricovero preferendo tornare a casa. Tuttavia le conseguenze dell’incidente non si sono fatte attendere, come spiegato dalla stessa Valentina su Instagram.

La Autiero ha infatti raccontato ai suoi follower quanto accaduto nella giornata di ieri. Nel pubblicare alcune foto stilizzate di un incidente automobilistico, l’ex dama del parterre del trono over di Uomini e Donne ha commentato: “Ci mancava solo questo, ora la mia testa sta al completo”. Fortunatamente dal suo racconto sembrerebbe non essersi state delle conseguenze particolarmente gravi per lei.

Valentina Autiero dopo l’incidente: come sta?

Una domenica da dimenticare per Valentina Autiero, che si è sfogata su Instagram dopo essere stata coinvolta in un brutto incidente stradale: “Che bella domenica. Per fortuna ho i miei angeli, in cielo e in terra”, ha svelato. L’ex dama ha poi voluto rassicurare tutti i suoi follower aggiungendo ulteriori particolari: “Grazie per i tanti messaggi. Dopo sei ore di attesa mi volevano ricoverare per la notte, ma meglio a casa mia, direi, che in un corridoio di ospedale”.

Fortunatamente, l’incidente non avrebbe provocato problemi gravi da necessitare il ricovero per Valentina Autiero: “La tac, per fortuna, è negativa”, ha spiegato, motivo per il quale ha deciso di fare ritorno a casa piuttosto che restare sotto osservazione medica. “Questa volta nulla di rotto. Ora riposo e collare”, ha aggiunto, mostrando ai suoi follower il referto medico che attesterebbe una contusione cranica e un trauma alla cervicale.

