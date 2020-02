Valentina Autiero/ Uomini e Donne, 3 nuovi corteggiatori: “non riesco a capire…”

Tre nuovi corteggiatori per Valentina Autiero. La dama del trono over di Uomini e donne, da tempo nel parterre femminile della trasmissione di Maria De Filippi, non ha ancora trovato il suo principe azzurro. In questa stagione ha già ricevuto diverse delusioni. Dopo essere uscita con Simone ed Erik con i quali pensava di poter costruire qualcosa, Valentina si è leccata le ferite ammettendo di desidera una famiglia. “E’ il fatto di sentirmi inadeguata. E’ come se qualsiasi cosa faccia, in un modo o in un altro, non vengo mai capita o apprezzata. A 40 anni un po’ di domande comincio a farmele, un po’ di frustrazione ce l’ho. Voglio una famiglia pure io”, aveva raccontato a Maria De Filippi. Per lei, l’ora di avere una bella storia d’amore potrebbe essere arrivata. Nella puntata odierna del trono over, infatti, a corteggiare Valentina arriveranno tre, nuovi cavalieri. Tra i tre ci sarà il principe azzurro che sogna la Autiero?

VALENTINA AUTIERO A UOMINI E DONNE: ELIMINA UN CORTEGGIATORE E…

Nonostante abbia ricevuto diverse delusioni in amore, Valentina Autiero continua a coltivare il sogno di poter trovare l’amore della sua vita. Alla sua corte, nella puntata odierna del dating show di canale 5, arriveranno ben tre cavalieri. Con nessuno dei tre ci sarà un colpo di fulmine. Prima di decidere se eliminarli o meno, però, la dama decide di prendersi del tempo. “La testa non riesco a capirla da due parole che hanno detto“, dirà la Autiero. Alla fine, però, la dama romana del trono over, deciderà di eliminarne uno e di conoscere gli altri due prima di prendere una decisione definitiva. Sarà la scelta giusta? Tra i nuovi pretendenti ci sarà l’uomo che Valentina aspetta da tempo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

