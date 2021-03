Valentina Autiero “Uomini e Donne? Ho contattato Gero”/ “Gemano? È finita perché…”

Valentina Autiero è ancora alla ricerca del grande amore. Solo pochi mesi fa, la dama, tra le più note del trono Over, ha lasciato lo studio di Uomini e Donne per conoscere Germano Avolio ma la frequentazione non ha poi avuto seguito. Ospite di Francesco Fredella in diretta oggi su RTL 102.5 News, Valentina ha raccontato cos’è accaduto: “È vero che ero molto presa da Germano però è pur vero che sono uscita da sola. Io sapevo perfettamente, perché ci parlavo in separata sede con Germano, che lui non era pronto e non era preso a tal punto da uscire da quel programma.”

Le accuse di Aurora in quell’occasione l’hanno però spinta a fare il passo azzardato: “Fatto sta che quando siamo usciti in un mese ci siamo visti una volta e non è andata neanche bene.” ha ammesso l’ex dama. Oggi ammette che Uomini e Donne “Un po’ mi manca, d’altronde dopo sei anni! Sicuramente c’è stato uno stacco molto importante, mi manca relazionarmi con il genere maschile. Quindi sì, tornerei se ci fosse però nel parterre qualcuno che mi piace.”

Valentina Autiero: “Ho contattato Gero dopo il suo addio a Uomini e Donne e…”

Valentina Autiero, dunque, sarebbe pronta a tornare a Uomini e Donne; tuttavia in queste settimane non è rimasta con le mani in mano, anzi la dama svela di aver contattato personalmente Gero Natale. Il cavaliere ha abbandonato il programma dopo un inizio di conoscenza con la tronista Samantha, una volta fuori Valentina lo ha contattato: “Gli ho mandato un messaggio su Instagram quando è uscito dal programma, proprio perché se uno mi piace mi piace a prescindere che sia lì. – ha raccontato la dama, per poi lanciare l’amo – Lui mi ha messo un cuoricino però non ha risposto a parole. In realtà mi piacerebbe essere corteggiata ora…” Come risponderà l’ex cavaliere?

