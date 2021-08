Valentina dimentica Tommaso con Manuel Di Bernardo?/ Foto dopo Temptation Island ma…

L’ultima edizione di Temptation Island si è conclusa alcune settimane fa ma i gossip su coppie e tentatori continuano. Dopo il botta e risposta tra Manuela e Stefano, ormai ex fidanzati, torna al centro dell’attenzione la coppia composta da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Sembra ormai certo che lui farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre e qualcuno ha ipotizzato fosse proprio per riconquistare Valentina.

Nicola Panico papà: la fidanzata Francesca è incinta/ L'annuncio dell'ex Temptation

Un recente avvistamento svelerebbe, tuttavia, che la donna l’avrebbe già dimenticato e, per di più, con uno dei tentatori conosciuti al villaggio delle fidanzate. Valentina è stata infatti paparazzata in compagnia del tentatore Manuel Di Bernardo dal portale Whoopsee, che ne ha pubblicate le foto. Nelle immagini tra i due sembra esserci una complicità tale da pensare ci sia un flirt in corso.

Manuela Carriero a Temptation Island per vendicarsi di Stefano?/ Lei replica

Valentina Nulli Augusti e Manuel Di Benardo stanno insieme? Lei nega

Nelle immagini, Valentina Nulli Augusti e Manuel Di Benardo sono insieme, seduti ad un tavolo, intenti a chiacchierare. Tra i due pare esserci un rapporto di complicità ma non ci sono gesti tali da poter dire che i due siano più di semplici amici. Qualche ora dopo la paparazzata è stata però Valentina ad intervenire sui social, smentendo ironicamente una possibile relazione col tentatore.

, ha scritto su Instagram, postando una story con tutte le immagini ‘rubate’ al loro incontro. La Nulli, dunque, sarebbe single. Di recente ha infatti confermato di non essere tornata insieme a Tommaso che, tuttavia, starebbe tentando di riconquistarla.

Manuela e Stefano, incontro alle nozze di Claudia e Ste/ Federica Cleo "Fastidio? No"





© RIPRODUZIONE RISERVATA