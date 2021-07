Jessica e Alessandro si sono lasciati a Temptation Island?/ Lui: “non ha riconoscenza. Carlotta…”

Carlotta e Dario mandano in crisi Jessica e Alessandro…

Jessica e Alessandro sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo le prime puntate Jessica si è sempre più avvicinata al single Davide Basolo a cui ha confessato alcuni retroscena sul rapporto con il fidanzato e in particolare sulla sfera intima: “lo facciamo una o due volte ogni due-tre mesi. Lui è diventato un unico con la palestra, il divano e il telefono”.

Una confessione che ha stranito il single tentatore che da quel momento si è sempre più avvicinato a lei. Intanto nel villaggio dei fidanzati, Alessandro viene chiamato nel pinnettu per vedere un video della sua fidanzata oramai sempre più coinvolta dal single Davide. “È tutta colpa tua del fatto che io sono confusa” sono le parole che Jessica dice al single Davide. Il video fa letteralmente infuriare Alessandro che colpisce con un calcio un vaso prima di lanciarsi in un lunghissimo sfogo: “io mi sono azzerato per lei, per questa qua e ringrazio il programma e ringrazio Carlotta che mi ha fatto rinascere. Perché con questa qua non ci posso fare niente. Le ho comprato le macchine, gli anelli ed è una viziata del cazzo, questa dovrebbe soltanto ringraziarmi e farmi una statua”.

Proprio il comportamento della fidanzata Jessica ha spinto Alessandro ad avvicinarsi alla single Carlotta con cui sembrerebbe esserci una fortissima intesa e complicità. Alessandro però non nasconde la grandissima delusione nel vedere la fidanzata Jessica comportarsi in questo modo. “Quando le persone non hanno riconoscenza… io non le ho mai chiesto niente” – ha detto il ragazzo – “qua ho visto cose che fuori non potevo vedere, meno male che siamo venuti a Temptation Island. Qui ho conosciuto una persona come si deve che mi ha fatto svegliare subito. Mi fa arrabbiare il suo comportamento”. La coppia è oramai ad un bivio: si lasceranno durante il falò di confronto oppure usciranno insieme dal programma?

