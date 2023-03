Valentina Ferragni, chi è il nuovo fidanzato Matteo Napoletano/ L’incontro in Messico

Valentina Ferragni e il dolce viaggio in Messico: tenere effusioni con Matteo Napoletano

Valentina Ferragni sembra aver ripreso in mano le redini della propria vita privata e sentimentale dopo la recente delusione d’amore con Luca Vezil. Stando a un’indiscrezione lanciata da The Pipol Gossip, la cognata di Fedez avrebbe trovato una nuova fiamma grazie al suo ultimo viaggio in Messico. La sorella di Chiara Ferragni si trova a Tulum, tra le città più apprezzate del Sudamerica, e il suo soggiorno all’insegna del relax sarebbe impreziosito dalla presenza di un giovane con il quale è stata vista scambiarsi tenere effusioni.

Nelle foto e video pubblicati dalla pagina Instagram dedicata alle notizie di gossip, si nota in maniera piuttosto chiara la vicinanza tra Valentina Ferragni e il suo ipotetico nuovo fidanzato. I due si trovano in un locale della città messicana, stretti tra baci e abbracci affettuosi nel bel mezzo della pista da ballo. Sul conto del ragazzo non sono chiaramente note particolari informazioni; sempre The Pipol Gossip sottolinea come il profilo del ragazzo, corrispondente al nome di Matteo Napoletano, sia seguito “solo” da 7mila utenti.

Matteo Napoletano, nuova fiamma di Valentina Ferragni: il veneto classe 2001 “trapiantato” a Los Angeles

Matteo Napoletano, possibile nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, sarebbe originario di Castelfranco Veneto e da diversi anni avrebbe scelto di trasferirsi a Los Angeles. Il classe 2001 ha dunque fatto breccia nel cuore della sorella di Chiara Ferragni, come testimoniato dalle foto pubblicate da The Pipol Gossip con atteggiamenti piuttosto affettuosi da parte di entrambi. Chiaramente, in attesa di ulteriori conferme potrebbe anche unicamente trattarsi di una breve liaison, ma la complicità che si evince sembra tutt’altro che qualcosa di fugace.

Valentina Ferragni pare dunque guardare oltre la relazione storica con Luca Vezil, naufragata lo scorso mese di ottobre. I due sono stati insieme per diversi anni al punto che poche settimane prima della separazione sembravano farsi sempre più insistenti le voci che parlavano di nozze imminenti. A dispetto dei sogni nuziali, il sentimento si è dunque esaurito ma pare che tra i due scorra ancora buon sangue e non siano nate ruggini particolari dopo la fine del rapporto.











