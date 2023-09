Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sempre più innamorati/ Scambio di dediche sui social

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, “Weekend in love” per la sorella di Chiara Ferragni

Dopo il matrimonio di Francesca, un’altra sorella Ferragni si gode la bellezza della sua attualità sentimentale: Valentina Ferragni. Gli albori della sua relazione con Matteo Napoletano sembravano essere celati dal mistero; inizialmente la coppia non sembrava disposta a gettare in pasto alla cronaca rosa la realtà del loro rapporto amoroso. Ben presto è stata più forte la voglia di celebrare i sentimenti reciproci piuttosto che farsi limitare dalle possibili ingerenze del mondo del gossip.

Ad oggi, Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembrano più innamorati che mai; scatti condivisi, dichiarazioni d’amore e viaggi all’insegna del romanticismo. Si prevede un futuro rose e fiori per la sorella di Chiara Ferragni e il suo attuale fidanzato, soprattutto stando alle ultime condivisioni social condite da parole al miele. Come riporta Leggo, la sorella dell’influencer ha infatti postato una tenera foto in compagnia del fidanzato, con tanto di didascalia eloquente: “Weekend of love”.

Stando agli ultimi stacci pubblicati da Valentina Ferragni, è facile dedurre come la sua storia con Matteo Napoletano stia procedendo a gonfie vele. Abbracciati e sorridenti nella cornice di un tenero bacio: “Weekend d’amore”, con tanto di cuore rosso pulsante. Questo l’ultimo post condiviso dalla sorella di Chiara Ferragni all’insegna del romanticismo, accolto con grande euforia anche dai tanti follower della giovane.

Chiaramente, la dedica di Valentina Ferragni non è passata inosservata al diretto interessato, ovvero il suo fidanzato Matteo Napoletano. Il giovane non poteva che rispondere con altrettanta dolcezza e con uno scatto altrettanto rappresentativo dell’amore che li unisce. Anche nel suo caso è dunque arrivata una tenera foto di coppia con una didascalia forse ancora più eloquente della sua fidanzata – Valentina, sorella di Chiara Ferragni – “Ti amo”. Due semplici parole, ma dal significato tanto profondo quanto incomprensibile per chi non vive l’effettiva realtà sentimentale.

