Valentina Ferragni e la frecciata a Fedez: le parole al veleno

Si accende nuovamente la faida tra Chiara Ferragni e Fedez, e questa volta scende in campo anche Valentina Ferragni. La sorella della influencer e imprenditrice digitale ha detto la sua sui social, mandando un messaggio alla sorella rivolto senza troppi giri di parole alla sofferenza provata negli ultimi mesi dopo la burrascosa separazione dall’ex marito. Valentina Ferragni, che in questi giorni si trova in Messico, ha trovato comunque il modo per esprimere vicinanza e solidarietà all’amata sorella, citando una poesia del celebre Emily Dickinson, un messaggio speciale per Chiara Ferragni e un destro sferrato invece nei confronti del rapper:

“Un giorno mi perdonerò, del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte da non lasciarmi più” le parole di Valentina Ferragni. Un ennesimo capitolo si aggiunge alla faida a distanza tra Chiara Ferragni e Fedez, nella quale è entrato con grande forza Fabrizio Corona negli ultimi giorni, a suon di rivelazioni scottanti.

Chiara Ferragni e i tradimento di Fedez: la confessione dell’influencer

Dopo la recente uscita di Fabrizio Corona, la stessa Chiara Ferragni ha confermato le voci riguardanti i presunti e continui tradimenti di Fedez durante gli anni di matrimonio. L’imprenditrice digitale nelle scorse ore ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, rivelando la sua verità a circa un anno dalla separazione:

“Sette anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c’erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto “non farti fare questo” ha rivelato Chiara Ferragni che è poi finita nuovamente nel mirino dell’ex re dei paparazzi, tornato alla carica con una scottante confessione. La Ferragni, a dire di Corona, avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro in passato.

