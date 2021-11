Valentina Ferragni mostra la cicatrice dopo l’intervento/ “Andate a fare i controlli”

Valentina Ferragni è tornata a parlare della sua recente operazione, la rimozione di un “brufolo” che la stessa sorella di Chiara aveva sulla fronte, e che le dava ansia e preoccupazione. Come si vede dallo scatto pubblicato sulla sua seguitissima pagina Instagram (più di 4 milioni di follower), la giovane influencer ha mostrato i segni dell’intervento chirurgico, una piccola cicatrice sulla fronte, ma è logico che a quattro giorni dall’operazione, il tutto è ancora molto “fresco” e visibile. “Quattro giorni dopo l’operazione – la didascalia di Valentina Ferragni che accompagna la foto – ho voluto raccontarvi la mia storia perché è tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno, all’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi”.

La più piccola delle tre sorelle di influencer ha invitato quindi le persone che la seguono a rivolgersi a degli specialisti e soprattutto ad effettuare dei controlli, visto che, quello che potrebbe sembrare un banale brufolo o un neo, non è da escludere possa rivelarsi in qualcosa di ben più serio, come ad esempio un tumore alla pelle: “Probabilmente – scrive ancora Valentina Ferragni – al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il MIO problema, ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di VERA vita, VERI problemi e VERE persone”.

VALENTINA FERRAGNI, IL RACCONTO SENZA FILTRI DELLA SUA OPERAZIONE

Valentina Ferragni ha voluto raccontare la sua esperienza senza filtri, cosa senza dubbio non solita per Instagram, dove appunto, come scrive la stessa, a farla da padrone sono i viaggi, la moda, l’amore e le belle cose. Subito dopo l’operazione aveva deciso di mostrare un selfie con tanto di cerotto in fronte post operazione.

“In questo momento – raccontava – non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un basalioma (tumore maligno ma non particolarmente aggressivo). Il medico l’ha rimossa con un bisturi elettrico perché questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta. Vi farò sapere! Ora ho 3 punti e un cerotto per una settimana”.

