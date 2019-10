Valentina Galli/ “Pago è speciale, un vero signore” (Uomini e Donne)

Valentina Galli, la tentatrice di Temptation Island Vip 2019 che ha raccolto i malumori di Pago, esalta sui social il cantante per l’atteggiamento con cui ha affrontato tutto il percorso nel villaggio dell’amore. Di fronte al feeling tra la fidanzata Serena Enardu e il tentatore Alessandro Graziani, Pago non ha mai perso la testa. Pur lasciandosi andare alle lacrime, ha sempre rispettato la fidanzata confidandosi con la tentatrice Valentina che è stata un valido sostegno per capire i propri sentimenti. Tra Valentina e Pago è così nato un rapporto basato sul reciproco rispetto. Tra i due non c’è mai stato un gesto che potesse far pensare ad un rapporto diverso da quello amichevole. Da parte sua, la tentatrice si è limitata ad ascoltare Pago ammirando l’immenso amore che non solo ha dichiarato, ma ha dimostrato a Serena.

VALENTINA GALLI: “PAGO E’ UN UOMO SPECIALE, UN VERO SIGNORE”

Bellissima e molto seguita su Instagram, Valentina Galli ha risposto alle domande dei followers. Tra i tanti quesiti, la tentatrice ha risposto anche ad una domanda su Pago. Qualcuno, infatti, le ha chiesto: “cosa pensi di Pago?”. La Galli ha risposto con estrema sincerità elogiando il cantante come uomo: “è una persona speciale come poche” – ha detto Valentina che ha poi aggiunto – “sono davvero felice di averlo conosciuto, un vero signore“. La tentatrice, poi, spiega che avendo vissuto un mese accanto a Pago, ha capito una cosa importante: “parlare con lui di tutto per un mese mi ha ridato la speranza che, forse, al mondo, ci sono ancora uomini in grado di amare davvero“. Valentina, dunque, a Temptation, non ha trovato l’amore, ma grazie a Pago, ha avuto la conferma che il vero amore esiste.

