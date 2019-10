Valentina Gottlieb, chi è l’insegnante di aerobica de Il collegio 4/ Moglie e mamma..

Valentina Gottilieb è la nuova insegnante de Il collegio 4. Nella seconda puntata del docu-reality di Raidue, in onda oggi, martedì 29 ottobre, gli studenti saranno alle prese con la prima lezione di aerobica. Ad insegnare ai collegiali i segreti di una disciplina che ha cambiato il metodo di allenamento di milioni di persone nel mondo sarà Valentina Gottilieb che di professione fa la ballerina e l’insegnante di aerobica. Di Milano, la nuova insegnante de Il collegio 4 è una persona schiva e riservata che, sui social, condivide soprattutto foto e video del suo lavoro. Con un fisico al top della forma, un sorriso rassicurante e dei lunghi capelli ricci, Valentina Gottilieb scatenerà l’entusiasmo degli studenti che, tra tutte le materie, apprezzeranno particolarmente quella della nuova insegnante. Valentina, però, non è solo un insegnante, ma è una ballerina con una preparazione internazionale.

Valentina Gottlieb, la nuova insegnante di aerobica de Il collegio 4: ballerina, moglie e mamma

Valentina Gottlieb è una ballerina professionista che ha girato il mondo lavorando a New York, Parigi, Tel Aviv e Basilea accanto ad artisti di fama internazionale. Una grande passione quella dell’insegnante che spera di trasmettere ai suoi nuovi studenti che proveranno a seguirla impegnandosi con devozione. Oltre a ballare ancora, Valentina lavora anche come direttrice creativa in diversi spettacoli, anche a teatro. Valentina è anche insegnante di pilates e si occupa anche di organizzare corsi per donne in gravidanza e persone della terza età. L’esperienza ne Il collegio 4 arriva in un momento di piena maturità artistica della Gottlieb che è anche moglie e mamma. Sposata con Matteo, è mamma di due figli. Inoltre, ama viaggiare e ha una linea di gioielli. “Non si discute. Stasera tutti su Rai2 alle 21:20 a vedere il Collegio4!

Ps ok di calcio non capisco nulla e ho sbagliato partita. Ma il concetto direi che è chiaro!”, ha scritto l’insegnante sui social ricordando a tutti l’appuntamento di questa sera.





