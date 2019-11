Valentina M e Gennaro/ Uomini e Donne, lui frena: “sta correndo troppo”

Problemi tra Valentina M. e Gennaro nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Dopo la lite accesa tra Ida Platano e Armando Incarnato, si torna a parlare d’amore con Valentina e Gennaro. La dama, dopo il duro scontro con Paolo con cui ha chiuso la conoscenza tra le polemiche, ha voltato pagina con l’arrivo, alla sua corte, di Gennaro, un giovane e affascinante cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere lei. Tra i due il feeling è stato immediatao e le premesse per l’inizio di una bellissima storia d’amore sembravano esserci tutte. Tra i due, quella più entusiasta del rapporto è Valentina che, tuttavia, lamenta l’assenza di Gennaro che non avrebbe il suo stesso coinvolgimento. Gennaro, dopo aver ascoltato le sue parole, decide di fare un passo indietro. Secondo il cavaliere, infatti, la dama starebbe correndo troppo nella loro conoscenza.

VALENTINA M. E GENNARO: “LEI STA CORRENDO TROPPO”

“Io penso che abbiamo un’ottima affinità caratteriale”: inizia così il discorso di Gennaro che viene interrotto da Valentina, sicura che il cavaliere abbia da lamentare qualcosa. “Però?”, chiede la dama del trono over. “Sta correndo un pochino più di me”, ammette il cavaliere senza giri di parole. “Ma chi è che sta correndo…”, ribatte immediatamente la dama che poi elenca le mancanze del cavaliere. “Ho fatto un po’ di ritardo”, dice Gennaro. “Un po’ di ritardo? Dalle sei alle nove cosa avevi da fare?”, chiede ancora la dama. Tra i due va in scena un botta e risposta che mette un freno alla conoscenza. I due, dunque, si diranno addio o decideranno di continuare comunque a frequentarsi nonostante i problemi? Per il momento, sembra che la dama e il cavaliere siano intenzionati a portare avanti la conoscenza.

