Valentina Modini contro Giuseppe Garibaldi/ “Limona con uno schiaccianoci dopo morte papà Beatrice”

Valentina Modini contro Giuseppe Garibaldi: la reazione dopo la morte del padre di Beatrice Luzzi

Valentina Modini ha lanciato una chiara frecciata a Giuseppe Garibaldi sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 ha fatto notare un particolare che ha trovato il consenso di tantissimi fan e sostenitori. “Sono in montagna pronta ad andare ad ossigenare il cervello, perchè io ne ho bisogno. Io che sono uscita al televoto con una persona che ieri sera stava limonando con uno schiaccianoci di legno la sera in cui è il morto di papà di una concorrente. Così io me lo meritavo sicuramente e sono qui a rosicare forse si forse no chi può dirlo!” – ha detto Valentina riferendosi, naturalmente, alla sera in cui Beatrice Luzzi ha dovuto abbandonare forzatamente la casa del Grande Fratello 2023 dopo aver saputo della morte del padre Paolo.

Una notizia sconvolgente che è piovuta come un fulmine a ciel sereno nella casa con alcuni concorrenti che hanno reagito come se non fosse successo nulla. Letizia, infatti, ha precisato: “non si può fermare un programma televisivo. Per fortuna c’è chi è stato vicino all’attrice, seppur uscita dalla casa. Si tratta di Vittorio che in lacrime è stato confortato da Fiordaliso: “davanti ad un dolore così grande non c’è niente che tu possa fare, lo sa che le vogliamo bene, che ci manca e speriamo che torni presto”.

Il web è dalla parte di Valentina Modini: “Anita dovrebbe uscire a calci nel sedere e dietro di lei Giuseppe”

Le parole di Valentina Modini pronunciate nei confronti di Giuseppe Garibaldi hanno trovato il consenso di tantissime persone sui social. “Cara Valentina tu non meritavi di uscire Anita dovrebbe uscire a calci nel sedere e dietro di lei Giuseppe” – scrive un utente a cui fa eco un altro che precisa – “fra te ed il calabrese, meglio tu 10 mila volte, lui deve dire grazie a Beatrice, altrimenti chi se lo filava a questo!!!!”. Non solo, in tantissimi hanno commentato il video della ex concorrente del Grande Fratello dando il pieno appoggio e bocciando in toto il comportamento di Giuseppe Garibaldi. “Mai come questa volta hai ragione, alcuni concorrenti sono pessimi” – e ancora “lui e Anita se lo Meritano di USCIRE GRANDE VALENTINA”.

Non solo, tra i commenti anche: “Valentina hai perfettamente ragione quello è una sottospecie, Beatrice ha sempre avuto ragione che è un giocatore e ha giocato con i suoi sentimenti” e ancora “Brava cara Valentina tu nn meritavi di uscire e sempre così le brutte persone sono ancora lì io a quei 4 gli avrei fatti uscire a calci nel sedere”. Che dire: il bidello di Reggio Calabria ha perso l’ennesima occasione per non far parlare di sé!











