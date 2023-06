Valentina Nappi: “Maria Sofia Federico? Tutti pornoattori col caz*o degli altri”/ Lei replica ed è scontro

Valentina Nappi contro Maria Sofia Federico

E’ scontro aperto tra Valentina Nappi e Maria Sofia Federico. La 18enne ha deciso di entrare nella Rocco Siffredi Academy e, qualche giorno fa, Rocco Siffredi, in diretta Twitch sul canale di GrenBaud, si è lasciato andare ad un paragone tra le due. “Mezza Italia non vede l’ora di vedermi in un video con Maria Sofia Federico, ma non succederà mai!” – le parole di Rocco Siffredi – “Guardate quanto è piccola, ha una faccia piccolissima, mi sembra una Valentina Nappi in miniatura. Lei avrà già 18 anni ma deve giocare ancora con le bambole”.

Il video con le parole di Siffredi è stato visto anche da Valentina Nappi che, su Twitter, si è espressa sull’argomento esprimendo in modo diretto la propria opinione. “Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto“, ha cinguettato la Nappi che ha poi aggiunto – “Tutti pornoattori col caz*o degli altri”. E a chi l’ha accusata di stare rosicare, ha replicato: “È molto più bella di me. Peccato non abbia nemmeno un quarto del mio coraggio […] Rosicare? E di cosa? Sono stata sul set di Rocco qualche settimana fa. Ben vengano nuove attrici che mi sto facendo vecchia“.

La replica di Maria Sofia Federico

La replica di Maria Sofia Federico a Valentina Nappi non si è fatta attendere. La 18enne, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di storie con cui ha risposto all’attrice. «Ciao Valentina, ho letto il Tweet che hai fatto su di me e vorrei rispodere – scrive Maria Sofia Federico su Instagram -. Intanto ho trovato indelicato il tuo insinuare che non avrei diritto al voto perchè mio padre mi controlla e che io non avrei un quarto del tuo coraggio. Questo mi infastidisce perché hai commentato questo scandalo senza guardare tutto il resto e cio che sono stata umiliata da mio padre in Radio davanti a tutto il Paese venendo descritta come il motivo per cui la mia famiglia è distrutta», ha aggiunto.

«Vorrei parlare dei pianti che mi sono fatta e della grandissime solitudine che ho provato in questi anni per le mie battaglie. Per quanto ho urlato per discutere con mio padre nel momento in cui mi aveva negato l’Academy, mi è uscito il sangue dalla gola. Non giudicare superficialmente delle situazioni che non conosci per evitare di offendere il prossimo», ha concluso.













