Valentina Nulli Augusti concorrente del GF Vip?/ “Asfalterò Soleil Sorge e Sophie”

Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata di Tommaso Eletti, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 come concorrente? La sesta edizione del reality show terminerà a marzo e, nelle prossime settimane, altri concorrenti varcheranno la famosa porta rossa. Dalle indiscrezioni che circolano sul web, potrebbero entrare nella casa Vera Gemma, Maria Monsè, Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo, Valeria Marini e direttamente dal mondo di Uomini e Donne potrebbero arrivare Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. Tuttavia, da diverse settimane, circola il nome di Valentina Nulli Augusti che il pubblico ha conosciuto durante l’ultima edizione di Temptation Island.

Alex Belli, consigli di seduzione a Lulù "Sì sexy e fatti desiderare"/ Lei:"lo vedo che Manuel mi guarda..."

Valentina è entrata già nella casa di Cinecittà due volte per un confronto con l’ex fidanzato Tommaso Eletti e per gli altri concorrenti tra cui Soleil Sorge, rea di aver espresso un’opinione su di lei. Ora, però, la Nulli Augisti potrebbe rientrare in casa, ma come concorrente. A parlare di tale eventualità è stata proprio lei a Casa Chi.

Soleil Sorge, nuova lite con Gianmaria Antinolfi: "Cafone"/ "Sei un maleducato!"

Valentina Nulli Augusti pronta per il Grande Fratello Vip?

Valentina Nulli Augusti sarà tra le nuove protagoniste del Grande Fratello Vip che, per il prolungamento, avrà nuovi concorrenti? “Mi danno come concorrente del GF Vip? Non dovete chiederlo a me. Ancora non sono una veggente. La prima che vado ad abbracciare sarà Soleil Sorge, la mia best friend forever. Sorge anche se abbiamo dei lati in comune secondo ciò che mi dicono persone che la conoscono da vicino”, ha spiegato durante un’intervista rilasciata a Casa Chi,. il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò.

Manuel Bortuzzo, nuovo sgarro a Lulù Selassiè/ "Voleva dormire con me, salvato da GF"

“Lei dopo il mio scontro con Tommy aveva detto che io non ero una donna degna d’essere chiamata in questo modo. Stessa cosa detta anche da Sophie. Sono andata al GF Vip a zittirle per le cattiverie che mi hanno detto. Soleil che si dichiarava turbata dalla violazione della sua privacy da parte di Gianmaria, si è meravigliata che io fossi rimasta male del fatto che Tommaso avesse rivelato particolari privatissimi miei e del nostro rapporto“, ha aggiunto Valentina che avrebbe ancora tante cose da dire sia a Soleil che a Sophie. Alfonso Signorini le aprirà la porta rossa?





© RIPRODUZIONE RISERVATA