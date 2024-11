Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo, cos’è successo dopo Matrimonio a prima vista Italia 2024

È finita tra Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo di Matrimonio a Prima vista 2024 o stanno ancora insieme? Il quesito è d’obbligo in considerazione dei tanti rumor e delle voci di crisi che aleggiano attorno alla coppia. I due concorrenti avevano chiuso positivamente l’esperienza televisiva, ma dopo il programma pare che le cose si siano complicate parecchio. Stando alle anticipazioni di questa sera, mercoledì 13 novembre, infatti la coppia formata da Valentina e Erik riferisce agli esperti di aver incontrato parecchie difficoltà a telecamere spente.

Nel corse delle settimane, marito e moglie hanno visto intensificarsi le divergenze e anche le differenze caratteriali sono emerse con più forza nella loro quotidianità. Non sono mancate le liti e gli scontri, aggravati e inaspriti da una distanza che ad oggi è l’ostacolo più grande per Erik e Valentina. Duecento chilometri non sono di certi insormontabili, ma non aiutano in un clima di per sé già abbastanza teso.

Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo, le riflessioni dopo la crisi portano la pace?

Nel momento più difficile per la coppia, Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo si chiudono in se stessi per riflettere. Lui decide di trascorrere alcuni giorni da solo in montagna, mentre lei se ne va qualche giorno al mare. Entrambi, un po’ magicamente, capiscono che i punti di unione superano quelli di distacco e decidono di darsi una nuova possibilità, imparando dagli errori del passato.

Ed è proprio nella puntata di questa sera, mercoledì 13 novembre, che marito e moglie confermano di aver riallacciato i contatti e di aver ricostruito il rapporto nato sotto le telecamere di Real Time. Oggi, quindi, Valentina e Erik stanno ancora insieme. Non mancano i sacrifici per tenere vivo il rapporto e superare la distanza, ma anche le idee per avvicinarsi ulteriormente. Valentina ad esempio si è convinta a cercare lavoro a Pescara, per stare più vicina al compagno.

