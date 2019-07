VALENTINA PERSIA/ Barzelletta del ginecologo, Greggio: “fantastica!”(La sai l’ultima)

Valentina Persia è una dei jolly della nuova edizione de “La sai l’ultima 2019 – Digital Edition“, il varietà condotto con grandissimo successo da Ezio Greggio con la fidanzata Romina Pierdomenico. La comica e attrice è tornata dopo diciassette anni in uno dei programmi cult del piccolo schermo ricoprendo il ruolo di “jolly” della squadra di barzellettieri capitanata da Maurizio Battista. Un ruolo che ha accettato con grandissimo entusiasmo e che ha raccontato così dalle pagine del settimanale Spy: “aiuterò la squadra di barzellettieri quando si troverà in difficoltà”. Durante l’ultima puntata del popolare varietà televisivo, la Persia ha fatto divertire il pubblico in studio e da casa raccontando la barzelletta del ginecologo. “Una signora di 90 anni va dal ginecologo…” inizia così la barzelletta raccontata dalla signora della risata durante la terza puntata de La Sai l’ultima.

Valentina Persia: la barzelletta sul ginecologo a La sai l’ultima

Durante la terza puntata de “La sai l’ultima” Ezio Greggio la presenta così: “ecco la mitica Valentina Persia, il jolly giocato da Biagio Izzo” accolta tra gli applausi del pubblico. La signora della risata racconta la barzelletta di nonna Loreta di 98 anni che va a fare la visita dal ginecologo. “Era passato un pò di tempo da quando c’era stata e non si ricordava manco come si doveva mettere sulla poltrona, dove doveva mette le gambe c’avevo messo le braccia” dice la Persia facendo divertire il pubblico. Il ginecologo durante la visita viene interrotto da una telefonata “ti ricordi quella volta che ti ho portato quella piccola gondola…”, intanto nonna Loreta attende di essere visitata. La barzelletta coinvolge il pubblico e lo stesso Ezio Greggio, ma è il finale a far scoppiare tutti in una forte risata. Nonna Loreta, infatti, dice al medico “famme fa un altro giro a Venezia”! Un grande successo per la Persia, che viene definita “fantastica” da Ezio Greggio e conquista un bel 9,4 di voto!

Valentina Persia: “la popolarità è arrivata con le barzellette”

La figura del jolly si addice a Valentina Persia, che nel 1994 ha debuttato nel mondo della televisione partecipando proprio a La Sai L’Ultima. A distanza di ben 25 anni la comica è tornata proprio dove tutto è cominciato, ma ricoprendo un ruolo del tutto nuovo: quello del jolly. Il compito del jolly è quello di aiutare la squadra di barzellettieri in gara nei momenti di difficoltà; un ruolo che sta svolgendo alla grande e che le sta regalando una nuova grande popolarità. Del resto le barzellette le hanno cambiato la vita come ha raccontato al settimanale Spy: “la gente preferisce la battuta immediata al testo impegnativo. Recitavo con il teschio in mano, ma la popolarità è arrivata con le barzellette”. Un successo che ha cambiato la vita dell’attrice che riguardo al suo futuro non ha alcun dubbio: “per il pubblico rimarrò attaccata al ruolo di barzellettiera!”.



