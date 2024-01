Valentina Pesaresi, chi è la scelta di Cristian Forti a Uomini e Donne/ “Impareremo anche a conoscerci…”

Chi è Valentina Pesaresi, la scelta di Cristian Forti a Uomini e Donne

Nessuna scelta in studio, nessuna poltrona rossa e niente petali per Valentina Pesaresi che è la scelta di Cristian Forti che, dopo un lungo percorso a Uomini e Donne e la scelta di Virginia di non tornare in studio, ha deciso di concludere con lei il percorso nel programma di Maria De Filippi. La scelta è avvenuta in esterna per Cristian e Valentina che ha accolto con gioia la scelta del tronista dando il via ad una storia d’amore lontano dallo studio del dating show di canale 5, ma chi è Valentina Pesaresi?

Valentina ha 22 anni, si è laureata in Economia con una tesi in Economia internazionale. Ha partecipato a Miss Italia 2019 aggiudicandosi la fascia di Miss Interflora. Ha una sorella più grande di dodici anni che l’ha resa da poco zia.

Le parole di Valentina Pesaresi per Cristian Forti

Dopo aver a lungo corteggiato Cristian Forti, Valentina Pesaresi è riuscita a conquistare il suo cuore. Prima della fatidica scelta, Valentina si è raccontata sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi parlando così del tronista: “Cristian fisicamente è il mio ragazzo ideale. Poi ho visto che i nostri caratteri sono abbastanza simili: siamo entrambi semplici e diretti”.

“Anche se è passato poco tempo ci siamo dimostrati a vicenda un interesse abbastanza forte. Sicuramente impareremo anche a conoscerci di più e a capire meglio molti aspetti del nostro carattere. Mi piacciono molto la sua bontà e la sua sincerità. Apprezzo davvero tanto quando un ragazzo riesce a dire la verità. Poi c’è la sua sensibilità, e questo tratto della sua personalità mi fa rispecchiare molto in lui. Anche se a volte emerge un lato più furbetto penso che Cristian abbia un grande cuore e che abbia tanto da dare come persona. Devo capire se è maturo abbastanza, questo ancora non mi convince ma è presto per dare giudizi definitivi; con il tempo capirò meglio il suo comportamento, ne sono sicura”, ha concluso.

