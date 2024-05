Valentina Vezzali accusa Matilde Brandi all’Isola dei Famosi 2024/ “Mi hai fatto soffrire e abbandonata!”

Valentina Vezzali accusa Matilde Brandi: “Mi hai abbandonato“

All’Isola dei Famosi 2024, nella puntata di stasera, è andato in scena un confronto a distanza tra Matilde Brandi e Valentina Vezzali, quest’ultima in studio dopo l’eliminazione. L’ex schermitrice è rimasta delusa dal comportamento della compagna, che reputava amica ma dalla quale non è stata difesa in Palapa nella precedente puntata, quando il gruppo le è andato contro. “Durante il viaggio ho riflettuto Matilde, e devo dire che in questa avventura sei stata la persona che mi ha fatto soffrire di più“, ammette l’ex naufraga.

Matilde Brandi, proposta di matrimonio del compagno Francesco Tafanelli all'Isola/ "Conosciuto momento buio"

“Sin da subito abbiamo legato – spiega Valentina – e mi sentivo molto affine a te, ho creduto in un’amicizia vera e sincera che potesse continuare anche oltre all’Isola, poi mi sono dovuta ricredere su di te“. L’accusa alla showgirl è di non aver preso le sue difese quando in molti la attaccavano: “In Palapa, la settimana scorsa, quando tutti mi hanno attaccato tu mi hai abbandonato senza esitazioni, e mi si è spezzato il cuore. E questo non la reputo né amicizia né rispetto umano“.

Matilde Brandi incontra il fidanzato Francesco Tafanelli all’Isola dei Famosi/ “L’abito bianco è pronto”

Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi replica: “Dietrofront da parte tua“

Matilde Brandi dal canto suo si difende e non capisce dove avrebbe sbagliato con Valentina Vezzali all’Isola dei Famosi 2024: “Ti ho detto, quando sei andata via senza salutarci, ‘ci rivedremo a Roma’. Mi dispiace che tu non mi abbia capito: io non penso di essermi comportata male nei tuoi confronti. Il dietrofront l’ho visto più dalla tua parte, non dalla mia, io sono rimasta quella che sono stata. E quando mi sono permessa di dirti delle cose personali su di te è perché le avevo vissute io“.

Chi è Francesco Tafanelli, compagno di Matilde Brandi/ “Lei trasferisce anche la mia emotività…”

Il riferimento è ad alcuni dettagli sulle rispettive vite sentimentali, condivise in privato. “Le ho dato un giudizio sulla sua vita, in generale, senza andare nello specifico“, ha ammesso Matilde, ricevendo la pronta replica della campionessa olimpica: “Vedi Vladi, non riescono mai ad entrare nello specifico quando dicono una cosa e usano dei termini, non riescono mai ad argomentarli“. La Brandi a quel punto cerca di tenderle la mano e le promette di rivedersi in Italia, ma l’ex naufraga tituba: “Quando un’amica ha bisogno, l’altra amica tende la mano e tu in Palapa hai piazzato invece la stoccata finale“. Arriverà la riappacificazione tra le due?











© RIPRODUZIONE RISERVATA