Valentina Vezzali contro tutti all’Isola dei famosi 2024/ Dura lite con Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa

Valentina Vezzali nel mirino di Matilde Brandi, Samuel Peron e Greta Zuccarello all’Isola dei famosi 2024

Eccezionalmente di domenica questa sera, 19 maggio 2024, andrà in onda la 9a puntata dell’Isola dei famosi 2024 e dalle anticipazioni si scopre che si affronteranno vari argomenti. Si saprà chi sarà l’eliminato tra Samuel Peron, Khady Gueye, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci e Valentina Vezzali. E proprio quest’ultima in settimana è stata al centro di pesanti scontri dei quali si parlerà in puntata. L’ex schermitrice, infatti, ha reagito male alla nomination di questa settimana e, in questi giorni, ha pesantemente litigato con Matilde, Brandi, Greta Zuccarello ed Edoardo Stoppa.

Andando con ordine, Valentina Vezzali saputo della nomination non ha più rivolto parola agli altri naufraghi deludendo Matilde Brandi e Samuel Peron che hanno giudicato infantile ed immaturo il suo comportamento. La showgirl ha dichiarato: “E’ palese che si sia innervosita per la nomination…Oggi è stata sola tutto il giorno senza rivolgerci parola…” Più duro il ballerino: “Questo è l’atteggiamento infantile di cui noi parliamo…E infatti l’ho nominata… E secondo me da permalosa qual è se l’è semplicemente presa e si è allontanata…” Anche Greta Zuccarello l’ha criticata: “Non è venuta a chiedere un confronto con le persone che l’hanno votata…Pensavo onestamente che la prendesse invece con più grinta o almeno che non ci rimanesse male così tanto…”

E non è tutto perché successivamente c’è stato un duro scontro anche con Edoardo Stoppa. Valentina Vezzali ha violato il regolamento: ha rivolto la parola all’altro gruppo oltre il termine consentito e per questo lei e tutto il gruppo sono stati puniti con lo spegnimento del fuoco per 48 ore. Lei ha provato a giustificarsi negando di aver rivolto parola agli altri ragazzi ed Edoardo Stoppa ha perso pazienza: “In quattro giorni abbiamo preso 4 punizioni. Va bene tutto però non si può continuare a sbagliare. Vale, hai fatto una ca*zata e basta, almeno non voler il male degli altri (ndr Matilde).Cerchiamo di non farne più perché le ca*zate ricadono sul gruppo”

Settimana difficilissima per Valentina Vezzali, dunque, che nella puntata di questa sera dell’Isola dei famosi 2024 dovrà pensare non solo alla nomination ma avrà la possibilità di replicare alle accuse mosse contro di lei dagli altri naufraghi. Sarà protagonista di un lungo blocco riuscirà a chiarire con gli altri compagni di avventura spiegando le sue ragioni?











