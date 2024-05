Valentina Vezzali e Greta Zuccarello, perchè hanno litigato all’Isola dei Famosi 2024?/ “Abbassa i toni…”

Ferri corti tra due protagoniste dell’Isola dei Famosi 2024: stiamo parlando di Valentina Vezzali e Greta Zuccarello. Entrambe si sono messe in evidenza in queste prime settimane per grinta e voglia di farsi largo verso la finale e, come prevedibile, due caratteri forti prima poi arrivano a scontrarsi. La lite è stata in qualche modo propiziata da una nuova sfida proposta da ‘Lo spirito dell’Isola’: due coppie di concorrenti avevano la possibilità di tenere per sé una buona dose di cibo – del pollo con patate – oppure destinarlo ad altri due concorrenti secondo loro meritevoli.

I protagonisti di questa vicenda sono da una parte Rosanna ed Edoardo, dall’altra Matilde ed Artur; entrambe le coppie hanno deciso di donare il bottino culinario e proprio nel momento della consegna sono nate le scintille tra Valentina Vezzali e Greta Zuccarello. La prima ha deciso di donare a sua volta il pollo a Rosy, reputandola meritevole più di lei; tale scelta pare non sia stata gradita dalla seconda che – come riporta Isa e Chia – non si è fatta remore nel palesarlo.

Isola Dei Famosi 2024, Greta Zuccarello ‘provoca’ e Valentina Vezzali sbotta: “Non sono una bambina!”

“Valentina ha litigato per venti giorni consecutivi con Rosy e ora magicamente le cede il cibo. E’ l’ipocrisia che è un po’ ridicola… La vota e poi fa l’amica; Io non la sopporto più e glielo dirò, penso che sia una grandissima bambina, che non prende mai posizione e si nasconde dietro ad altre persone e litiga per nulla”. Queste le considerazioni di Greta Zuccarello – riportate dal portale – alle quali prontamente Valentina Vezzali ha replicato: “Greta, io non sono una bambina: abbassa i toni perchè io ho 50 anni e tu 28! Io ho chiesto se potevo andare a vedere la coreografia e loro hanno detto ‘no’. Se deve essere una sorpresa, deve esserlo per tutti perché qua se tutti fanno come caz*o gli pare non va bene”.

Valentina Vezzali ha dunque risposto per le rime a Greta Zuccarello, riferendosi però ad un’altra questione ovvero alla querelle con Samuel Peron a proposito delle prove all’Isola dei Famosi 2024 per la coreografia. La campionessa ha anche aggiunto: “Stiamo tutti sullo stesso piano quindi o tutti possono assistere oppure no. Samuel non può dirmi: ‘No, perchè tu avresti parlato’. Mi sarei messa seduta lì vicino senza dire nulla, evidentemente per lui non valiamo tutti allo stesso modo”.











