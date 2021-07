Valentina Vignali sbugiarda Stefano di Temptation Island/ “Scriveva a me mentre…”

Valentina Vignali ha seguito l’ultima, attesissima puntata di Temptation Island 2021 e, mentre andava in onda il falò di confronto tra Manuela e Stefano, ha condiviso con i suoi followers un’importante scoperta. L’influencer, infatti, tra i suoi direct, ha trovato una serie di messaggi scritti proprio da Stefano. “Se Manuela e Stefano stanno insieme da quattro anni e mezzo si presuppone che si siano messi insieme a metà 2016 o qualcosa del genere… Guardate cosa ho trovato nei miei direct”, svela la Vignali tra le sue storie di Instagram. L’ex gieffina ha così condiviso gli screenshot dei messaggi che le scriveva Stefano tra i quali ci sono vari complimenti e inviti a cena da ‘sei bellissima’ a ‘l’avevo detto che sei più bella di prima’ ‘a quanto sei sexy’ fino a ‘ti posso invitare a cena’”.

Temptation Island 2021 pagelle ultima puntata/ Schiaffi al falò tra Manuela e Stefano, stragi di coppie e...

Valentina Vignali, il consiglio per Manuela

Manuela era arrivata nel villaggio con la prova dei tradimenti di Stefano che, a Temptation Island 2021, si è avvicinato alla single Federica. Manuela, a sua volta, ha creato un rapporto con Luciano e, Valentina Vignali, dopo aver pubblicato i messaggi ricevuti da Stefano, dà un consiglio a Manuela. “Quindi mentre stava con lei ha scritto a me e chissà a quante altre ragazze quindi Manuela se non esci con Luciano ti vengono a prendere a Brindisi” ha detto l’influencer per poi aggiungere “Sposa Luciano e non pensarci più”. Consiglio che Manuela starebbe seguendo: la sua conoscenza con Luciano, infatti, sta continuando come hanno confessato a Filippo Bisciglia.

Natascia e Alessio non si sono lasciati dopo Temptation Island 2021/ "Ci amiamo"

NON VALENTINA VIGNALI CHE ESPONE IL PELATO IN DIRETTA MONDIALE STO VOLANDOOOOOO ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #Temptationsisland pic.twitter.com/HCOzVZUcNT — taehyungie hyungie hyung (@dreamforeclosur) July 27, 2021

LEGGI ANCHE:

FEDERICO E FLORIANA STANNO ANCORA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND/ "Lui è cambiato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA